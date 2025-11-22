معاون وزیر خارجه روسیه گفت که موضوع ترتیب دادن دیدار دیگری بین رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور آمریکا هنوز در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با مجله امور بین‌الملل گفت که موضوع ترتیب دادن دیدار دیگری بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا هنوز در دستور کار است و جست‌و‌جو برای یافتن راهی برای پیشبرد این موضوع ادامه دارد.

این دیپلمات ارشد در پاسخ به این سوال که آیا نشست روسیه و ایالات متحده می‌تواند به زودی برگزار شود، پاسخ داد: «من هیچ احتمالی را رد نمی‌کنم. موضوع دیدار بعدی بین رهبران در دستور کار است. جست‌و‌جو برای یافتن راهی برای پیشبرد این موضوع ادامه دارد.»

در ۱۶ اکتبر، پس از تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دونالد ترامپ، رهبر ایالات متحده، اعلام کرد که این دو توافق کرده‌اند که به زودی در پایتخت مجارستان دیدار کنند. این نشست بعداً به تعویق افتاد و مسکو و واشنگتن اعلام کردند که پس از فراهم شدن شرایط مناسب، برگزار خواهد شد.

منبع: تاس