دو راهی سخت اوکراین + فیلم

رئیس جمهور اوکراین درباره طرح صلح ترامپ گفته بر سر یک دو راهی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- زلسکی رئیس جمهور اوکراین گفته اوکراین باید بین شرافت و داشتن شریک راهبردی مثل آمریکا یکی را انتخاب کند.

 

