دو راهی سخت اوکراین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0632\u0644\u0633\u06a9\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0627\u0648\u06a9\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0648\u06a9\u0631\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0627\u0641\u062a \u0648 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646 \u0634\u0631\u06cc\u06a9 \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u0645\u062b\u0644 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n