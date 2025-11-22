قاچاقچی سابقه دار جنگل گلوگاه در حال قطع و حمل چوب آلات غیر مجازجنگلی دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد حسنی بالاجاده - در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و جلوگیری از قاچاق چوب، سرجنگلبان واحد منابع طبیعی تیرتاش به اتفاق قرقبانان شرکت الغدیر در یک اقدام عملیاتی و رصد اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری متهم در حال قطع و حمل چوب آلات غیر مجازجنگلی از گونه آزاد در منطقه نصرت آباد حوزه استحفاظی شهرستان گلوگاه شدند.

در پی این اقدام؛ با دستور دادستان محترم متهم جهت سیر مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گلوگاه معرفی وهمچنین چوب آلات نیز به نفع دولت ضبط شد.

براساس این گزارش؛ همیاران طبیعت در صورت مشاهده قطع درختان جنگلی و یا حمل و دپو چوب قاچاق می‌توانند از طریق شماره‌های تماس ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی را مطلع نمایند.

برچسب ها: چوب قاچاق ، منابع طبیعی
