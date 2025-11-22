باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پلیس فتا؛ سردار وحید مجید با اشاره به بررسیهای فنی تیم کارشناسی اعلام کرد که ویدئوهای منتشر شده در شبکه اینستاگرام با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده و صحنههایی را به مأموران فراجا نسبت میدهند که فاقد صحت بوده و واقعیت را منعکس نمیکنند و به طور نادرست منتشر شدهاند.
رئیس پلیس فتا فراجا، تأکید کرد: با شواهد فنی مشخص شده محتوای منتشر شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هیچ ارتباطی با مأموران واقعیت ندارد.
وی افزود: انتشار چنین محتواهایی، به دلیل نا آگاهی بسیاری از کاربران نسبت به فناوریهای جعل هوش مصنوعی، میتواند موجب سوءبرداشت و نگرانی عمومی شود.
مجید بیان کرد: انتشار چنین محتواهایی مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و بدون توجه به انگیزه منتشرکنندگان، موضوع از سوی نهادهای مسئول در حال بررسی و پیگیری دقیق قرار دارد. همچنین از شهروندان خواست از بازنشر ویدئوهای تأییدنشده خودداری کرده و موارد مشکوک را اعلام کنند.
رئیس پلیس فتا فراجا یادآوری کرد: آگاهی عمومی در چنین موقعیتهایی بسیار مهم است و نقش کاربران در حفاظت از فضای سایبری کلیدی است.
بر اساس گزارش سایت پلیس، وی در پایان افزود: مردم در صورت مشاهده موارد مشابه میتوانند از طریق سایت fata.gov.ir یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.