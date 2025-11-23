گام اول واردات بنزین سوپر برداشته شد/ دریافت بنزین سوپر بدون کارت سوخت

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - بالاخره بعد از کش وقوس های فراوان و بعد از ایجاد حاشیه های فراوان در حوزه عرضه بنزین سوپر وارداتی از امروز فرآیند عرضه بنزین سوپر از طریق بورس انرژی شروع خواهد شد.
عرضه بنزین سوپر وارداتی که مصوبات قانونی آن سال گذشته آغاز شده، نقطه عطف جدیدی در مدیریت عرضه فرآوردههای نفتی کشور محسوب میشود. آغاز فرآیند عرضه از طریق بورس انرژی نشاندهنده تأیید کلی دولت بر رویکرد آزادسازی سهمی از عرضه فرآوردههای نفتی از طریق مکانیزم بازار و شفافیت قیمتی است. این سیاست کلان همسو با اصول اقتصادی مبنی بر کشف قیمت واقعی و مدیریت بهینه منابع است.
۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیعکننده بنزین سوپر خواهند بود
براساس این گزارش در همین راستا امروز رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت از آغاز رسمی عرضه سوخت وارداتی از دوم آذر ماه خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بخش خصوصی اجرا میشود و نخستین تجربه کشور در این زمینه است.
وی با اشاره به روند صدور مجوزها افزود: تا امروز حدود ۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیعکننده سوخت شناخته شدهاند و دو نوع مجوز برای فعالیت دریافت کردهاند.هفته گذشته تابلوی بورس انرژی قیمت پایه سوخت وارداتی را حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و از فردا یعنی دوم آذر، عرضه رسمی آغاز خواهد شد.
به گفته سخنگوی اتحادیه جایگاهداران عرضه سوخت، حداقل میزان خرید از طریق شرکتهای توزیعکننده ۲ هزار لیتر و حداکثر آن ۳۰۰ هزار لیتر است اما حجم محمولههایی که به بنادر کشور وارد میشوند قطعاً بیشتر از این مقدار خواهد بود.
نواز افزود: قیمت سوخت میتواند دستخوش نوسان شود و بسته به شرایط عرضه و تقاضا، کاهش یا افزایش داشته باشد. احتمال افت قیمت هم وجود دارد، اما باید منتظر رسیدن محمولهها به جایگاهها باشیم.عرضه در بورس انرژی آغاز شده و فرآیند خرید برای متقاضیان در حال انجام است. ورود فیزیکی سوخت به جایگاهها بسته به سرعت کار ممکن است بین یک هفته تا یک ماه زمان ببرد.
افزایش ۱۳درصدی قیمت بنزین سوپر به دلیل هزینه های حمل سوخت
این در حالیست که پیش از این نواز در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اعلام کرده بود که قیمت ۶۵۸۰۰ تومان پایه است و هزینه حمل فرآورده از مبدا بنادر به مقصد جایگاه و هزینه حقالعمل جایگاه به علاوه ارزش افزوده که حدوداً ۱۳درصد است، اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد:مجلس این ارزش افزوده را کاهش داده و از ۳۰درصد به ۱۳ درصد رسانده است. در واقع، این هزینهها به قیمت ۶۵۸۰۰ تومان اضافه خواهد شد و قیمت نهایی در زمان عرضه مشخص خواهد شد.
او بیان کرد: یک نکته مهم که اینجا وجود دارد این است که هیچ تغییری در سوخترسانی در بنزین معمولی و یورو ۴ اتفاق نخواهد افتاد. سهمیهها و قیمتها هیچ تغییری نخواهند داشت و همچنان توزیع بنزین یارانهای و آزاد از طریق کارت سوخت شخصی انجام خواهد شد.
وی افزود: بنزین سوپر ویژه وارداتی بالاخره با اهدافی برای بخشی از مصرفکنندگان در کشور وارداتش انجام شده است. بخش خصوصی، شرکتهای توزیعکننده و شرکتهای واردکننده بسیار زحمت کشیدهاند و وزارت نفت نیز پیگیریهای زیادی انجام داده است. مجموعه عوامل دولت محترم و دستگاههای مختلف در واقع این اقدام را صورت دادهاند.
او یادآور شد: قیمت بنزین سوپر وارداتی در بورس و جزئیات مرتبط با هزینهها و تغییرات قیمتی میپردازد. همچنین تأکید میکند که سوخترسانی به بنزین معمولی و یورو ۴ بدون تغییر خواهد بود و واردات بنزین سوپر ویژه با اهداف خاصی انجام شده است.
عرضه بنزین وارداتی بدون هیچ محدودیتی در سهمیه یا نرخ بنزین مردمی انجام میشود
همچنین پیش از این هم محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه هئیت دولت اعلام کرد بود که عرضه بنزین وارداتی بدون هیچ محدودیتی در سهمیه یا نرخ بنزین مردمی انجام میشود. هدف دولت فقط پوشش مقطعی نیاز بازار و ایجاد گزینهای اختیاری برای مصرفکنندگان است.
وی با بیان اینکه هیچ دغدغهای در تامین سوخت کشور وجود ندارد تاکید کرد: همه مراحل این طرح بر پایه ظرفیتهای قانونی و بهصورت کامل توسط بخش خصوصی انجام میشود. از هفته آینده (همین هفته جاری از یک آذر)، عرضه رسمی در بورس انرژی آغاز خواهد شد.
پاکنژاد اضافه کرد: قیمت نهایی بنزین سوپر وارداتی پس از محاسبه هزینههای حملونقل، عوارض و معامله در بورس تعیین میشود. برآورد فعلی، رقمی بین ۶۴ تا ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر لیتر است. این فرآورده با استاندارد یورو ۵ وارد شده و مصرف آن کاملاً اختیاری است.
براساس این گزارش کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، بر استراتژی مرحلهای برای توزیع این فرآورده تأکید و اعلام کرده بود که توزیع این سوخت در ابتدا از جایگاههای خاص شهر تهران آغاز خواهد شد پس از اطمینان از عملکرد صحیح زنجیره تأمین و توزیع در پایتخت، این فرآیند به سایر کلانشهرها گسترش خواهد یافت.
براساس این گزارش طبق آخرین اظهار نظرهای نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت در صورتی که بنزین سوپر وارداتی بیاید، نیاز است که جایگاه سوختی دارای مخزن مجزایی برای عرضه این بنزین باشد. همچنین سکوی مجزایی نیز باید برای این کار فراهم شود همچنین در حال حاضر اولویت تأمین این بنزین در تهران و کلانشهرها خواهد بود. استانهای دیگر در اولویت بعدی قرار خواهند گرفت. اگر تقاضایی از طرف جایگاهها وجود داشته باشد، بستگی به خرید آنها دارد.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تاکیدکرد: مردم ممکن است سوال کنند که اگر به جایگاه مراجعه کنند، چه اتفاقی میافتد. در این صورت، قیمت سوخت به وضوح روی سکو مشخص خواهد بود و رنگ سکو نیز متفاوت خواهد بود. پرسنل جایگاه نیز اطلاعات لازم را خواهند داد و دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت نخواهد بود.
گفتنی است عرضه بنزین سوپر از طریق بورس، اولین گام در جهت شفافسازی قیمتگذاری فرآوردههای نفتی خاص است. اگرچه قیمت پایه بالا (نزدیک به ۶۶ هزار تومان) نشان میدهد که این بنزین قرار نیست جایگزین بنزین یارانهای معمولی شود، اما این مدل میتواند به عنوان الگویی برای عرضه سایر فرآوردهها در آینده عمل کند.
اجرای این طرح نشاندهنده عزیمت به سمت مکانیسمهای بازار برای بخشهایی از صنعت نفت است. در حالی که اطلاعات وزیر نفت به صورت مستقیم در دسترس نبود، سخنان مقامات اجرایی نقشه راه روشنی از نحوه ورود بنزین سوپر وارداتی به شبکه توزیع کشور ارائه میدهد که تمرکز آن بر شفافیت قیمتی و توزیع مرحلهای در کلانشهرها است.