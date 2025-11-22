معاون ساماندهی شهری ایران از قرار گرفتن واحد‌های نوساز بافت‌های فرسوده در اولویت خرید یا تهاتر با اراضی دولتی برای اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یدالله آقایی، با اشاره به سیاست جدید و راهبردی وزارت راه و شهرسازی در توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای، اظهار کرد: این طرح از طریق خرید واحدهای آماده یا ساخت واحدهای مسکونی ویژه اجاره به‌عنوان یک سیاست حاکمیتی در حوزه مسکن دنبال می‌شود و در سال اول، خرید و اجاره‌داری ۱۰ هزار واحد در برنامه قرار گرفته است.

او با تأکید بر اینکه اولویت اصلی این طرح، خرید واحدهای نوساز در بافت‌های فرسوده شهری است، افزود: این اقدام هم به جریان طبیعی تقاضای مسکن کمک می‌کند و هم دقیقاً قشر هدف و کم‌برخوردار جامعه را که ساکن این بافت‌ها هستند، پوشش می‌دهد.

معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: برای اجرای سریع و مؤثر این بخش، سازندگان و سرمایه‌گذارانی که در بافت فرسوده اقدام به نوسازی کرده‌اند و هم‌اکنون واحدهای آماده و خالی دارند و مایل به تهاتر این واحدها با اراضی و زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی هستند، در اولویت ویژه قرار دارند.

آقایی با اشاره به پیش‌بینی ردیف اعتباری مشخص برای مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر در بودجه سنواتی، گفت: در حال حاضر مذاکرات لازم برای جذب این اعتبار و اختصاص آن به خرید همین واحدها در جریان است.

او با بیان اینکه انتظار مشخص و فوری وزارت راه و شهرسازی از مدیران کل  م راه و شهرسازی استان‌ها، شناسایی دقیق این املاک و مالکان است، تأکید کرد: مدیران استانی باید در گام نخست نسبت به شناسایی فوری این واحدها اقدام کنند و بر اساس دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی ابلاغی، فرآیند تهاتر یا خرید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.

معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: این طرح در راستای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه و همچنین تسریع در روند نوسازی بافت‌های فرسوده شهری اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با همکاری سازندگان بخش خصوصی و مدیران استانی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مسکن و توسعه پایدار شهری برداشته شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

برچسب ها: بافت فرسوده ، نوسازی مسکن
خبرهای مرتبط
نبود داده‌های آماری دقیق از پیامدهای اجتماعی، مهم‌ترین چالش در مطالعات سوانح
نوسازی بافت‌های فرسوده در ۲۱ شهر آذربایجان‌غربی
زندگی ۱۸ میلیون نفر در بافت‌های حاشیه شهر‌های کشور 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم + فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
آخرین اخبار
نظارت بر معاملات اشخاص وابسته با جدیت در دستور کار سازمان بورس
اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری
هیچ‌گونه اختلالی در سفر‌های دریایی پاییزی وجود ندارد
پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد
کاهش و حذف خطا‌های انسانی از طریق اجرای صورتحساب الکترونیکی
۱۰۵ هزار حلقه چاه به کنتور‌های حجمی مجهز شدند
ظرفیت کاشت بیش از یک میلیارد نهال در کشور وجود دارد
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
راه‌اندازی قرارداد‌های آتی مس کاتد از روز چهارشنبه
نهاده‌های دامی وارداتی از امروز تحویل شرکت پشیبانی دام می‌شود
تصویب «ضوابط فعالیت سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط»
جلوگیری از هدررفت ۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی با کاهش ۱۰ درصدی ضایعات +فیلم
طرح رویش اجرایی خواهد شد/ کنترل تورم و کاهش ناترازی بودجه اولویت دولت
ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در روستا‌ها /سرمایه گذاری ۹ همتی در طرح‌های خرد ومتوسط اقتصادی
اوراق سلف ارزی در راه بازار سرمایه
پرداخت وام خرید در نقطه پایانی زنجیره نجات بخش بازار مسکن
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم + فیلم
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
باغ گیاه شناسی ایران جزء ۱۰ باغ برتر جهان است
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
توزیع روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن مرغ در سطح کشور
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
کاهش ۷۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
نرخ بهره بین بانکی در هشتمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
اجرای کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای جهیزیه به کجا رسید؟
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سهام تا نزدیک شدن بنزین سوپر وارداتی از مسیر بورس انرژی به جایگاه‌ها