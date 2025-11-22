باشگاه خبرنگاران جوان - یدالله آقایی، با اشاره به سیاست جدید و راهبردی وزارت راه و شهرسازی در توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای، اظهار کرد: این طرح از طریق خرید واحدهای آماده یا ساخت واحدهای مسکونی ویژه اجاره به‌عنوان یک سیاست حاکمیتی در حوزه مسکن دنبال می‌شود و در سال اول، خرید و اجاره‌داری ۱۰ هزار واحد در برنامه قرار گرفته است.

او با تأکید بر اینکه اولویت اصلی این طرح، خرید واحدهای نوساز در بافت‌های فرسوده شهری است، افزود: این اقدام هم به جریان طبیعی تقاضای مسکن کمک می‌کند و هم دقیقاً قشر هدف و کم‌برخوردار جامعه را که ساکن این بافت‌ها هستند، پوشش می‌دهد.

معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: برای اجرای سریع و مؤثر این بخش، سازندگان و سرمایه‌گذارانی که در بافت فرسوده اقدام به نوسازی کرده‌اند و هم‌اکنون واحدهای آماده و خالی دارند و مایل به تهاتر این واحدها با اراضی و زمین‌های متعلق به وزارت راه و شهرسازی هستند، در اولویت ویژه قرار دارند.

آقایی با اشاره به پیش‌بینی ردیف اعتباری مشخص برای مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر در بودجه سنواتی، گفت: در حال حاضر مذاکرات لازم برای جذب این اعتبار و اختصاص آن به خرید همین واحدها در جریان است.

او با بیان اینکه انتظار مشخص و فوری وزارت راه و شهرسازی از مدیران کل م راه و شهرسازی استان‌ها، شناسایی دقیق این املاک و مالکان است، تأکید کرد: مدیران استانی باید در گام نخست نسبت به شناسایی فوری این واحدها اقدام کنند و بر اساس دستورالعمل و شیوه‌نامه اجرایی ابلاغی، فرآیند تهاتر یا خرید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.

معاون ساماندهی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: این طرح در راستای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه و همچنین تسریع در روند نوسازی بافت‌های فرسوده شهری اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با همکاری سازندگان بخش خصوصی و مدیران استانی، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت مسکن و توسعه پایدار شهری برداشته شود.

منبع: وزارت راه و شهرسازی