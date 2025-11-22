رنگ مو‌های دائمی به دلیل محتوای آمین معطر پارا-فنیلن دی آمین (PPD)، ترکیبی که مسئول ماندگاری طولانی مدت رنگ است، نگرانی‌های بهداشتی را افزایش می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ در حالی که رنگ مو‌های دائمی در مقاوم کردن رنگ در برابر شستشو و خشک شدن مؤثر است، مطالعات استفاده از آن را با خطرات مختلف سلامتی، از آلرژی‌های پوستی گرفته تا مسمومیت و حتی احتمال ابتلا به انواع خاصی از سرطان، مرتبط دانسته‌اند.

بدن در طول استفاده از لوازم آرایشی، مقادیر کمی از PPD را جذب می‌کند، اما این می‌تواند منجر به واکنش‌های آلرژیک شود که درماتیت تماسی و واکنش‌های آلرژیک پوستی شایع‌ترین آنها هستند. واکنش‌های آلرژیک معمولاً حدود ۷۲ ساعت پس از تماس با پوست ظاهر می‌شوند و شامل قرمزی، تورم، تاول و خارش شدید می‌شوند. تخمین زده می‌شود که ۱.۵٪ از افراد ممکن است به PPD حساسیت داشته باشند و این درصد در افرادی که از قبل بیماری‌های پوستی مانند اگزما یا بثورات پوستی دارند، به ۶٪ افزایش می‌یابد.

در مورد سرطان، آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان (IARC) رنگ مو‌ها را در صورت استفاده در محیط‌های شغلی به عنوان "احتمالاً سرطان‌زا" طبقه‌بندی کرده است، اما استفاده شخصی را برای انسان سرطان‌زا نمی‌داند.

یک مطالعه جامع ۳۶ ساله هیچ ارتباط روشنی بین استفاده از رنگ مو‌های دائمی و خطر ابتلا به اکثر سرطان‌ها پیدا نکرده است. با این حال، شواهدی از ارتباط بین استفاده مکرر و زیرگروه‌های خاصی از سرطان، مانند سرطان سینه با گیرنده استروژن منفی و کارسینوم سلول بازال وجود دارد، اگرچه نتایج قطعی نیستند.

در موارد مسمومیت حاد ناشی از مصرف خوراکی PPD، می‌تواند منجر به نارسایی سریع و شدید اندام‌ها شود که معمولاً به صورت تورم گردن و مجاری هوایی (آنژیوادم) بروز می‌کند و می‌تواند کشنده باشد.

با افزایش آگاهی از خطرات، رنگ مو‌های بدون PPD با استفاده از پاراتولوئن دی‌آمین سولفات (PTDS) به عنوان جایگزینی با حساسیت کمتر، پدیدار شده‌اند. لازم به ذکر است که تقریباً نیمی از افراد مبتلا به آلرژی به PPD ممکن است به PTDS نیز واکنش نشان دهند.

برای به حداقل رساندن خطرات، توصیه می‌شود ۴۸ ساعت قبل از استفاده از هرگونه رنگ مو، تست حساسیت انجام دهید. همچنین به متخصصانی که با این مواد کار می‌کنند توصیه می‌شود از دستکش‌های محافظ استفاده کنند و مصرف‌کنندگان باید از خطرات احتمالی بیشتر آگاه شوند.

منبع: Mirror

برچسب ها: رنگ مو ، رنگ موی روشن ، سلامتی
خبرهای مرتبط
آیا رنگ مو باعث ابتلا به سرطان می‌شود؟
بهترین روش‌ها برای از بین بردن زردی مو بعد از رنگ و دکلره
چگونه بدون دکلره موها را روشن کنیم؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۳/۵ برابر میانگین سایر کشورها
آموزش فناوری نانوحباب به دانش‌آموزان توسط یک شرکت نانویی
هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و افزایش مقاومت میکروبی در کشور
در نظر گرفتن رفتار رئولوژیکی خون برای ارزیابی آسیب به سلول‌های رگ
بازگشت شماره‌های خاص همراه اول با عرضه «سری به‌یادماندنی»
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
راه اندازی ۶ پارک فناوری جدید در کشور/ افزایش پایه صندوق‌ها از سال گذشته
ثبت‌نام دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران تمدید شد
مدیران مدارس نقش مهمی در پیشگیری از رفتار خودآسیب‌رسان دارند + فیلم
تمدید فرصت ارسال مقاله به چهاردهمین کنفرانس علمی بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
آخرین اخبار
رازی از غذا‌های شرقی که خلق و خو را بهبود می‌بخشد
مانیتور جدید ایسر برای طراحان و گیمر‌ها
پیامد‌های غیرمنتظره رنگ مو‌های دائمی بر سلامت
ماموریت جسورانه ناسا برای نجات تلسکوپ فضایی از سقوط کنترل نشده
خرس عروسکی مجهز به هوش مصنوعی برای کودکان خطرساز شد
رشد نگران‌کننده مقاومت میکروبی در جهان/ مرگ‌ومیر رو به رشدی که از سرطان سبقت می‌گیرد
کلاس‌های درس، پایگاه ترویج فرهنگِ ایثار و شهادت شوند
آنتی‌بیوتیک در آنفلوآنزا بی‌اثر است/ تدوین برنامه‌ای جدید برای کنترل تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها
هوش مصنوعی به کمک درمان ناباروری می‌آید
مدیران مدارس نقش مهمی در پیشگیری از رفتار خودآسیب‌رسان دارند + فیلم
راه اندازی ۶ پارک فناوری جدید در کشور/ افزایش پایه صندوق‌ها از سال گذشته
بازگشت شماره‌های خاص همراه اول با عرضه «سری به‌یادماندنی»
ثبت‌نام دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران تمدید شد
تمدید فرصت ارسال مقاله به چهاردهمین کنفرانس علمی بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی
هشدار وزارت بهداشت درباره مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و افزایش مقاومت میکروبی در کشور
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۳/۵ برابر میانگین سایر کشورها
دانشگاه و نهاد علم، بحران آب را از مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود
در نظر گرفتن رفتار رئولوژیکی خون برای ارزیابی آسیب به سلول‌های رگ
آموزش فناوری نانوحباب به دانش‌آموزان توسط یک شرکت نانویی
طرز تهیه محلول ضد جوش + فیلم
راهکاری سریع برای کم کردن فشار خون + فیلم
خواص منحصر‌به‌فرد اسطوخودوس برای پوست + فیلم
زرشک چگونه به تعادل صفرا و سلامت کبد کمک می‌کند؟