باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ در حالی که رنگ موهای دائمی در مقاوم کردن رنگ در برابر شستشو و خشک شدن مؤثر است، مطالعات استفاده از آن را با خطرات مختلف سلامتی، از آلرژیهای پوستی گرفته تا مسمومیت و حتی احتمال ابتلا به انواع خاصی از سرطان، مرتبط دانستهاند.
بدن در طول استفاده از لوازم آرایشی، مقادیر کمی از PPD را جذب میکند، اما این میتواند منجر به واکنشهای آلرژیک شود که درماتیت تماسی و واکنشهای آلرژیک پوستی شایعترین آنها هستند. واکنشهای آلرژیک معمولاً حدود ۷۲ ساعت پس از تماس با پوست ظاهر میشوند و شامل قرمزی، تورم، تاول و خارش شدید میشوند. تخمین زده میشود که ۱.۵٪ از افراد ممکن است به PPD حساسیت داشته باشند و این درصد در افرادی که از قبل بیماریهای پوستی مانند اگزما یا بثورات پوستی دارند، به ۶٪ افزایش مییابد.
در مورد سرطان، آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان (IARC) رنگ موها را در صورت استفاده در محیطهای شغلی به عنوان "احتمالاً سرطانزا" طبقهبندی کرده است، اما استفاده شخصی را برای انسان سرطانزا نمیداند.
یک مطالعه جامع ۳۶ ساله هیچ ارتباط روشنی بین استفاده از رنگ موهای دائمی و خطر ابتلا به اکثر سرطانها پیدا نکرده است. با این حال، شواهدی از ارتباط بین استفاده مکرر و زیرگروههای خاصی از سرطان، مانند سرطان سینه با گیرنده استروژن منفی و کارسینوم سلول بازال وجود دارد، اگرچه نتایج قطعی نیستند.
در موارد مسمومیت حاد ناشی از مصرف خوراکی PPD، میتواند منجر به نارسایی سریع و شدید اندامها شود که معمولاً به صورت تورم گردن و مجاری هوایی (آنژیوادم) بروز میکند و میتواند کشنده باشد.
با افزایش آگاهی از خطرات، رنگ موهای بدون PPD با استفاده از پاراتولوئن دیآمین سولفات (PTDS) به عنوان جایگزینی با حساسیت کمتر، پدیدار شدهاند. لازم به ذکر است که تقریباً نیمی از افراد مبتلا به آلرژی به PPD ممکن است به PTDS نیز واکنش نشان دهند.
برای به حداقل رساندن خطرات، توصیه میشود ۴۸ ساعت قبل از استفاده از هرگونه رنگ مو، تست حساسیت انجام دهید. همچنین به متخصصانی که با این مواد کار میکنند توصیه میشود از دستکشهای محافظ استفاده کنند و مصرفکنندگان باید از خطرات احتمالی بیشتر آگاه شوند.
منبع: Mirror