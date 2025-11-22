ایسر یکی از بهترین مانیتور‌ها را برای طراحان و گیمر‌ها در روسیه عرضه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ ایسر از عرضه مانیتور Nitro XV۲۷۵KP۵ خود در بازار روسیه خبر داده است که در بین بهترین مانیتور‌ها برای ویرایشگران ویدیو و عکس و علاقه‌مندان به بازی‌های ویدیویی قرار دارد.

این مانیتور ۲۷ اینچی IPS دارای نور پس زمینه Mini-LED، وضوح ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ پیکسل و روشنایی تا ۱۰۰۰ نیت است. همچنین دارای پوشش ویژه‌ای است که از تابش خیره کننده برای مشاهده راحت در طول استفاده طولانی جلوگیری می‌کند.

این مانیتور هنگام پخش ویدیو یا بازی با وضوح ۴ K، نرخ تازه سازی ۱۶۰ هرتز و حالت فرکانس و وضوح پویا را ارائه می‌دهد که هنگام تغییر به وضوح Full HD، نرخ تازه سازی را به ۳۲۰ هرتز افزایش می‌دهد. همچنین دارای فناوری Adaptive Sync برای به حداقل رساندن اعوجاج تصویر در هنگام گیم پلی و پخش ویدیو است.

ایسر آن را به دو پورت HDMI ۲.۱، یک پورت DisplayPort ۱.۴، یک پورت USB Type-C با پشتیبانی از توان تا ۹۰ وات، دو پورت USB Type-A و یک جک هدفون ۳.۵ میلی‌متری مجهز کرده است. این محصول با قیمت ۵۶۰۰۰ روبل (تقریباً ۴۵۰ دلار) در بازار روسیه عرضه شد.

منبع: ۴pda

برچسب ها: ایسر ، مانیتور ، طراحان ، گیمرها
