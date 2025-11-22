با پایان عملیات بهسازی ورزشگاه شهید جهانگیر امینی میناب در مدت کم‌سابقه ۴۵ روز و رفع کامل نواقص، سازمان لیگ فوتبال کشور مجوز رسمی برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم را صادر کرد؛ اتفاقی که بازگشت رقابت‌های کشوری به میناب را پس از چند سال رقم زد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان اعلام کرد که ورزشگاه شهید جهانگیر امینی میناب پس از انجام عملیات کامل بهسازی و نوسازی، موفق به دریافت تأییدیه سازمان لیگ شد و از این پس امکان میزبانی مسابقات رسمی فوتبال در این مجموعه فراهم است.

 صفر صادقی‌پور با قدردانی از حمایت‌های ویژه استاندار هرمزگان اظهار کرد: عملیات عمرانی این پروژه از ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شد و طی ۴۵ روز با تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی تکمیل شد. وی افزود: این طرح نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی استانی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شرق هرمزگان است و در نهایت ۳۰ آبان‌ماه، مجوز رسمی برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم صادر شد.

صادقی‌پور با اشاره به مجموعه اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای استانداردهای ورزشگاه توضیح داد: اصلاح و بازسازی چمن، نوسازی مسیرهای ورودی و محوطه، احداث رختکن‌های جدید، بازسازی سکوها، بهسازی سرویس‌های بهداشتی، تعویض کابل‌ها و تابلو برق، نصب نیمکت بازیکنان و داوران، افزایش ارتفاع فنس حفاظتی و تعویض لامپ‌های نورافکن از جمله اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این مجموعه بوده است.

معاون استاندار تأکید کرد: دریافت تأییدیه سازمان لیگ و برگزاری اولین مسابقه رسمی در این ورزشگاه، نقطه‌عطفی در بازگشت رقابت‌های کشوری به شهرستان میناب است و نشان داد که با مدیریت جهادی و همکاری دستگاه‌ها، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ در زمان کوتاه وجود دارد.

وی ارتقای زیرساخت‌های ورزشی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و افزود: ورزشگاه شهید امینی اکنون با استانداردهای سازمان لیگ تطبیق یافته و آماده میزبانی مسابقات کشوری است.

منبع:  روابط‌عمومی استانداری هرمزگان

