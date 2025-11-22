باشگاه خبرنگاران جوان ؛معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان اعلام کرد که ورزشگاه شهید جهانگیر امینی میناب پس از انجام عملیات کامل بهسازی و نوسازی، موفق به دریافت تأییدیه سازمان لیگ شد و از این پس امکان میزبانی مسابقات رسمی فوتبال در این مجموعه فراهم است.

صفر صادقی‌پور با قدردانی از حمایت‌های ویژه استاندار هرمزگان اظهار کرد: عملیات عمرانی این پروژه از ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شد و طی ۴۵ روز با تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی تکمیل شد. وی افزود: این طرح نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی استانی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شرق هرمزگان است و در نهایت ۳۰ آبان‌ماه، مجوز رسمی برگزاری مسابقات لیگ دسته سوم صادر شد.

صادقی‌پور با اشاره به مجموعه اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای استانداردهای ورزشگاه توضیح داد: اصلاح و بازسازی چمن، نوسازی مسیرهای ورودی و محوطه، احداث رختکن‌های جدید، بازسازی سکوها، بهسازی سرویس‌های بهداشتی، تعویض کابل‌ها و تابلو برق، نصب نیمکت بازیکنان و داوران، افزایش ارتفاع فنس حفاظتی و تعویض لامپ‌های نورافکن از جمله اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این مجموعه بوده است.

معاون استاندار تأکید کرد: دریافت تأییدیه سازمان لیگ و برگزاری اولین مسابقه رسمی در این ورزشگاه، نقطه‌عطفی در بازگشت رقابت‌های کشوری به شهرستان میناب است و نشان داد که با مدیریت جهادی و همکاری دستگاه‌ها، امکان اجرای پروژه‌های بزرگ در زمان کوتاه وجود دارد.

وی ارتقای زیرساخت‌های ورزشی را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و افزود: ورزشگاه شهید امینی اکنون با استانداردهای سازمان لیگ تطبیق یافته و آماده میزبانی مسابقات کشوری است.

منبع: روابط‌عمومی استانداری هرمزگان