باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع آگاه می‌گوید نمایندگان کشور‌های عضو ناتو روز گذشته در کی‌یف با مقامات آمریکایی و اوکراینی دیدار کرده‌اند. این منبع آگاه که در جلسه حضور داشته، می‌گوید: «مقامات آمریکایی به متحدان خود در ناتو گفتند که انتظار دارند در روز‌های آینده ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین را به پذیرش توافق ترغیب کنند و تهدید کردند که اگر کی‌یف این توافق را امضا نکند، در آینده با توافق بسیار بدتری رو به رو خواهد شد».

گفته شده «دن دریسکول» وزیر ارتش آمریکا نیز در این جلسه حضور داشت. او پس از گفت‌و‌گو با زلنسکی و مشورت تلفنی با کاخ سفید، در این جلسه شرکت کرد و سفرای کشور‌های عضو ناتو را در جریان امور قرار داد. به گفته یکی از حاضران، او به سایر نمایندگان گفت: «هیچ توافقی کامل نیست، اما باید زودتر انجام شود.»

به گفته حاضران در جلسه، حال و هوای اتاق «غم‌انگیز» بود و چندین سفیر اروپایی محتوای توافق و نحوه انجام مذاکرات بدون اطلاع متحدان را زیر سوال بردند. این منبع گفت: «این جلسه کابوس‌وار بود. دوباره بحث اینکه «شما هیچ کارتی برای بازی ندارید» مطرح شد.» اشاره او به سخنان ترامپ در گفتگوی جنجالی با زلنسکی است. ترامپ و زلنسکی زمستان سال گذشته در کاخ سفید مشاجره‌ای درباره جنگ داشتند و در این جدال لفظی که با حضور خبرنگاران صورت گرفت، ترامپ صراحتا به رئیس جمهور اوکراین گفت که «شما هیچ کارتی ندارید»؛ بدین معنا که این کشور در وضعیت خوبی نیست و اهرم فشاری بر روسیه ندارد.

توافقی که روز پنجشنبه به اوکراین ارائه شده، شامل تعدادی از مفاد است که احتمالاً برای کی‌یف غیرقابل قبول است. از جمله واگذاری تمامی منطقه دونباس. زلنسکی روز جمعه در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردم کشورش گفت که این «یکی از سخت‌ترین لحظات تاریخ ما» است. او گفت: «اوکراین با یک انتخاب رو‌به‌رو است: از دست دادن عزت خود یا از دست دادن یک متحد کلیدی.»

ارائه ناگهانی طرح صلح جدید به زلنسکی و تعیین مهلت یک هفته‌ای برای او، دیگر متحدان اوکراین را که از محتوا و قالب این طرح بی‌اطلاع نگه داشته شده بودند، غافلگیر کرد. مقامات اروپایی نسبت به این بی‌اطلاعی نگران هستند و تاکید کرده‌اند که باید بخشی از مذاکرات صلح باشند.

با این حال، دریسکول از این موضوع دفاع کرد و گفت که چنین کاری مدیریت مذاکرات را ساده‌تر می‌کند. به گفته یک منبع حاضر، او گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ اکنون خواهان صلح است. هرچه آشپز‌های بیشتری در آشپزخانه باشند، مدیریت آن دشوارتر است.»

گفته شده جولی دیویس، کاردار آمریکا در کی‌یف، نیز در این جلسه حضور داشت و به سایر دیپلمات‌ها گفت که اگرچه شرایط این توافق‌نامه برای اوکراین تنبیه‌کننده است، اما چاره‌ای جز پذیرش آن نیست. او گفت: «این توافق‌نامه از اینجا به بعد بهتر نمی‌شود، بلکه بدتر می‌شود.»

روز گذشته واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ مشتاق است زلنسکی تا عید شکرگزاری (پنجشنبه) با این توافق‌نامه موافقت کند.

از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز روز گذشته گفت که مسکو نسخه‌ای از این طرح را دریافت کرده است. او به مقامات ارشد امنیتی گفت: «من معتقدم که می‌توان از این طرح به عنوان مبنایی برای یک توافق نهایی صلح‌آمیز استفاده کرد.»

