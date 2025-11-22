باشگاه خبرنگاران جوان -پیام جوادیان در گفتوگویی از آغاز پخش صلوات خاصه حضرت فاطمه زهرا(س) و نوحههای ویژه ایام فاطمیه از برجهای اذان سطح شهر خبر داد : از روز شنبه فضای شهر کریمه اهلبیت(س) با نوای فاطمی و ولایتی معطر خواهد شد.
وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: این اقدام در راستای فضاسازی معنوی شهر و همراهی با حال و هوای سوگوارانه شهروندان انجام میشود و برجهای اذانگو در سه نوبت طی شبانهروز، نوحه و مداحی متناسب با ایام را پخش خواهند کرد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم با اشاره به نصب گسترده سیستمهای اذانگو در نقاط مختلف شهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۶ سامانه برخط اذان گو در سطح شهر مستقر هستند و این سیستمها به صورت خودکار در زمان اذان فعال میشوند.
وی بیان داشت: با برنامهریزی انجامشده، در ایام فاطمیه نیز نوای معنوی ویژه از همین بستر در ساعت های ۸، ۱۱، ۱۷ و ۲۰ در سطح شهر طنینانداز خواهد شد.
منبع:سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم