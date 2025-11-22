معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از فراهم شدن امکان تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا برای تمام گروههای سنی در تمامی مراکز و پایگاه‌های سلامت استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سیامک محبی،معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اجرای طرح تزریق رایگان واکسن آنفلوآنزا گفت: مجموعه مراکز و پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت استان قم آمادگی کامل دارند تا خدمات واکسیناسیون آنفلوآنزا را به صورت رایگان به گروه‌های مختلف مردمی ارائه کنند.

وی بیان کرد: با توجه به فصل سرما و اهمیت پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌های تنفسی، این اقدام در راستای ارتقای سلامت عمومی انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به نزدیک‌ترین مرکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت مراجعه کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: مرکز بهداشت استان با تأمین تعداد محدودی واکسن انفلوانزا آماده تزریق واکسن در تمام واحدهای ارائه خدمات بهداشتی در مناطق شهری و روستایی می‌باشند.

محبی ادامه داد: واکسیناسیون آنفلوانزا اقدامی مؤثر در پیشگیری از ابتلاء و کاهش شدت بیماری است، اما رعایت نکات بهداشتی همچون شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در اماکن عمومی، تهویه مناسب محیط‌ها و پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری همچنان از اصول اولیه پیشگیری از بیماری‌های فصلی می‌باشد و اهمیت ویژه‌ای دارد.

محبی افزود: همکاری مردم در رعایت توصیه‌های بهداشتی و مشارکت در برنامه‌های واکسیناسیون می‌تواند نقش مهمی در کنترل بیماری و حفظ سلامت جامعه ایفا کند.

 

