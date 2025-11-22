شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی معلمان حق التدریس آزاد خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است معلمان حق‌التدریس آزاد، بخشی مهم، اما کمتر دیده‌شده از نظام آموزش وپرورش ایران را تشکیل می‌دهند. این گروه از فرهنگیان بدون استخدام رسمی، اما با نقش حیاتی در پیشبرد آموزش در مدارس کشور فعالیت می‌کنند. علی‌رغم سهم مؤثر در آموزش، همواره با چالش‌هایی نظیر عدم امنیت شغلی، فقدان بیمه و پرداخت‌های نامنظم مواجه هستند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب ما احتراما ما معلمان حق التدریس آزاد خرید خدمات، کل کشور طی ۱۱ سال اخیر برحسب استخدام ما بدون نتیجه مانده است.

با وجود دستورات اکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر تکریم مقام و منزلت معلمان، وهمچنین باوجود مصوبه قانونی (کمیسیون آموزش) تبدیل وضعیت ۲۰۵۰ معلم حق التدریس آزاد خرید خدمات به قراردادکار وموافقت جناب دکتر پزشکیان و اعضای کمیسیون اموزش وجناب آقای کاظمی واعلام بصورت رسمی در تمام رسانه‌ها تاکنون هیچ گونه اقدامی برای امنیت شغلی و معیشتی این معلمان انقلابی صورت نگرفته و به سیاق سنوات گذشته، چیزی جزء وعده داده شده نبوده فلذا طی این اطلاعیه و بعنوان یک اعلام رسمی، ما معلمان حق التدریس آزاد بر آن شده‌ایم که از مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ جهت احقاق حق قانونی خود راه مطالبه بصورت شفاف و بدون از حاشیه فقط در جهت تسریع در روند مصوبه کمیسیون آموزش با تبیین از فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید فراوان در اجرای عدالت و مطالبه گری صحیح داشتند. تصمیم گرفتیم با حضور در تاریخ تعیین شده آتش به اختیار در مقابل وزارت آموزش پرورش وسازمان برنامه بودجه تجمع مسالمت آمیز برگزار نمائی، از کلیه دلسوزان طرح حق التدریس آزاد (خریدخدمات) علی رغم میل باطنی دعوت می‌نمائیم برای احقاق حق خود همانا اجرا مصوبه و ارسال به مناطق و ادارات کل هست حضور بهم رسانید.

ما معلمان مظلوم حق التدریس آزاد کشور خواهان رسیدگی به این مشکل شد.