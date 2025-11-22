«صبحگاه مدرسه» عنوان ویژه برنامه است که به طور مشترک از سیمای استانی گلستان و شبکه سه سیما از مدرسه امام علی (ع) گرگان استان گلستان به طور زنده روی آنتن رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این برنامه از ساعت ٠٧:٤٥به مدت ١٥ دقیقه به صورت زنده و با حال و هوایی شاد و ورزش صبحگاهی دانش آموزان مدرسه پخش شد.

«صبحگاه مدرسه» با بخش‌های مختلفی از جمله زنگ مدرسه، سرود دانش آموزی‌ای ایران، ورزش و نرمش، گزارش دانش آموزی و ... به سمع و نظر بینندگان همیشه همراه استان و سراسر کشور رسید.

عوامل این برنامه تهیه کننده احسان ربیعی، کارگردان تلویزیونی مهدی شمقدری، تصویربرداران محمد پاسندی و جلال زنگانه، دستیار صدا و تصویر جلال هاشمی، فنی ایمان شکیبا، ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای سبحان کاردلی و علی شریفی، تاسیسات هادی یوری، تجهیزات علی اکبرتازیکه، ترابری محسن رحمانی دشتی بودند.