«صبحگاه مدرسه» عنوان ویژه برنامه است که به طور مشترک از سیمای استانی گلستان و شبکه سه سیما از مدرسه امام علی (ع) گرگان استان گلستان به طور زنده روی آنتن رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - این برنامه از ساعت ٠٧:٤٥به مدت ١٥ دقیقه به صورت زنده و با حال و هوایی شاد و ورزش صبحگاهی دانش آموزان مدرسه پخش شد. 

«صبحگاه مدرسه» با بخش‌های مختلفی از جمله زنگ مدرسه، سرود دانش آموزی‌ای ایران، ورزش و نرمش، گزارش دانش آموزی و ... به سمع و نظر بینندگان همیشه همراه استان و سراسر کشور رسید.

عوامل این برنامه تهیه کننده احسان ربیعی، کارگردان تلویزیونی مهدی شمقدری، تصویربرداران محمد پاسندی و جلال زنگانه، دستیار صدا و تصویر جلال هاشمی، فنی ایمان شکیبا، ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای سبحان کاردلی و علی شریفی، تاسیسات هادی یوری، تجهیزات علی اکبرتازیکه، ترابری محسن رحمانی دشتی بودند.

برچسب ها: برنامه زنده ، ویژه برنامه
خبرهای مرتبط
ویژه برنامه گل نرگس به مناسبت آغاز امامت حضرت مهدی (عج) از شبکه استانی #گلستان
مراسم جشن سالروز ورود امام حسن عسکری به گرگان از قاب رسانه استانی گلستان
عید بیعت به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج) از قاب شبکه استانی گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلوگیری از تغییر کاربری ۷۲ هزار متر زمین کشاورزی
آخرین اخبار
جلوگیری از تغییر کاربری ۷۲ هزار متر زمین کشاورزی