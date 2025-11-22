باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی در تقویم ما به شمار می‌رود. در این ایام، یاد و خاطره حضرت فاطمه زهرا (س)، زنده نگه داشته می‌شود. به همین مناسبت ویژه برنامه‌های خاصی در سراسر کشور برگزار می‌شود تا یاد و خاطره این ایام زنده نگه شود. به همین مناسبت هر ساله با برپایی چایخانه ریحانه النبی در شهرستان بابل استان مازندران به سوگواران خدمات رسانی می‌کنند.گفتنی است در جوار این چایخانه نمایشگاه خیابانی با عنوان سپیده دم با هدف سیره و روش حضرت فاطمه زهرا (س) برپا شده است.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

