باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرویس آمبولانس محلی شهر غزه اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به یک وسیله نقلیه در محله «رمال» در غرب شهر غزه، سبب شهادت پنج نفر از مردم شده است.

افزون بر این، هفت نفر دیگر به شدت مجروح شده‌اند و اکنون در بیمارستان الشفاء بستری هستند. این در حالی است که بیمارستان مذکور به شدت با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه است.

این حمله در منطقه‌ای رخ داده که خانواده‌های آواره به تازگی به آن بازگشته‌اند. گفته می‌شود محله‌ای که مورد حمله قرار گرفته بسیار شلوغ بوده و تعداد زیادی دستفروش خیابانی در آن فعالیت می‌کردند و به همین دلیل تلفات حداکثری بوده است.

به گزارش رسانه‌های فلسطینی، بمباران بدون هیچ هشداری رخ داد. همه را غافلگیر کرد و وحشت و ترس زیادی ایجاد کرد که این ممکن است به معنی آغاز حملات بیشتر باشد.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که صدای انفجار‌های مداوم در شرق شهر غزه به گوش می‌رسد.

از زمان اجرای آتش‌بس در اواخر مهرماه، دست کم ۳۱۸ فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند. وزارت بهداشت فلسطین گزارش داد که ۳۰ نفر نیز در دو روز گذشته زخمی شده‌اند و این تعداد کل مجروحان از زمان آتش‌بس را به ۷۸۸ نفر می‌رساند. این وزارتخانه اعلام کرد که بسیاری از قربانیان همچنان در زیر آوار و در خیابان‌هایی گرفتار شده‌اند که آمبولانس‌ها و تیم‌های دفاع مدنی نمی‌توانند به آنها دسترسی پیدا کنند.

منبع: الجزیره