رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست با مدیران رسانه‌ها گفت: انتخابات پیش‌رو براساس راهبرد‌های تعیین شده صادقانه، شفاف و بی طرفانه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور در نشستی با مدیران رسانه‌ها، با اشاره به مهمترین راهبرد‌های وزارت کشور گفت: اولین راهبرد وزارت کشور این است که وزارت کشور همه مردم ایران باشد؛ این راهبرد خود را در انتخاب کابینه دوم یعنی استانداران نشان داد.

زینی‌وند بی‌طرفی وزارت کشور در برابر همه احزاب، گروه‌ها و جناح‌ها را راهبرد دوم این وزارتخانه دانست و افزود: این وزارتخانه خود را در برابر کسانی که به جناح رقیب رای دادند و حتی کسانی که رای ندادند نیز مسئول می‌داند.

وی پرهیز از نگاه امنیتی به موضوعات اجتماعی را که به کرات مورد تاکید وزیر کشور قرار گرفته است، راهبرد سوم وزارت کشور در این دوره بیان کرد و افزود: ما حتی سعی کرده‌ایم که به موضوعات امنیتی نیز نگاه اجتماعی داشته باشیم.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: وزارت کشور تلاش کرده تا در موضوعات و حوادثی که می‌توانسته به سادگی به یک موضوع امنیتی تبدیل شود، صادقانه و مسئولیت‌پذیر عمل کند و خوشبختانه واکنش مثبتی نیز از سمت مردم دریافت کرده است؛ این امر نشان از ظرفیت نظام دارد.

وی تاکید کرد: وزارت کشور انتخابات پیش‌رو را بر اساس راهبرد‌های تعیین شده صادقانه، شفاف و بی طرفانه برگزار خواهد کرد.

زینی‌وند برگزاری انتخابات تناسبی در تهران و انتخابات الکترونیکی در سراسر کشور را دو نقطه عطف مهم در انتخابات پیش رو دانست و گفت: ایجاد حداکثر تعامل با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، رویکرد اصلی وزارت کشور در طی فرآیند این قوانین از تصویب تا ابلاغ بوده است.

وی وفاق را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت دانست و افزود: باید به کمک یکدیگر مشارکتی بالا در انتخابات آینده خلق کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور در این دوره بیشترین نشست را با احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف داشته است، گفت: ما رویکرد وفاق را پیش از جنگ ۱۲ روزه اجرایی کرده بودیم، این رویکرد در دوران جنگ و پس از آن مستحکم‌تر شد و همچنان بر آن پایبندیم.

محمدرضا نوروزپور معاون رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با تاکید بر نقش رسانه‌ها در انتخابات گفت: به خصوص در زمانه کنونی که منابع مختلف خبری در اختیار افراد قرار دارد، رسانه‌ها مسئولیت بزرگی را بر عهده دارند.

در بخش دیگری از این نشست مدیران رسانه‌ها نظرات خود را در خصوص انتخابات تناسبی و برگزاری الکترونیکی انتخابات و مسائل روز کشور طرح کردند.

حمید خواجه نژاد رئیس مرکز اطلاع رسانی و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات، ضمن قدردانی از تعامل سازنده رسانه‌ها با مجموعه وزارت کشور گفت: از ظرفیت تمامی رسانه‌ها در تبیین دو تحول مهم انتخابات پیش رو استفاده و همچنین از ایده‌ها و نظرات اصحاب رسانه در کارگروه محتوایی این کمیته استقبال می‌کنیم. 

محسن اسلامی مدیر کل دفتر انتخابات و دبیر ستاد انتخابات، ابوذر کوثری مدیرکل سیاسی و امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی وزارت کشور نیز در پاسخ به موضوعات مدیران رسانه‌ها نکاتی را مطرح کردند.

آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
