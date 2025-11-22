استاندار مازندران گفت: با استفاده از چندین پهپاد، شناسایی نقاط بحرانی در عرصه های جنگلی "الیت" مرزن آباد تسهیل می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی یونسی رستمی اظهار داشت: استفاده از پهپاد برای پایش دقیق‌تر آتش‌سوزی در جنگل‌های روستای "الیت" مرزن‌آباد لازم و ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: به علت حجم بالای دود و صعب‌العبور بودن مسیر، گروه آتش‌نشانی تهران با بهره‌گیری از پهپاد، وضعیت آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مرزن‌آباد را به‌طور دقیق رصد می‌کند.

وی تصریح کرد: این اقدام به دلیل افزایش حجم دود و صعب‌العبور بودن مسیرهای جنگلی صورت گرفت تا امکان ارزیابی بهتر کانون‌های فعال آتش فراهم شود.

استاندار مازندران افزود: به‌کارگیری پهپادها علاوه بر تسهیل شناسایی نقاط بحرانی، به نیروهای امدادی کمک می‌کند تا مسیرهای عملیاتی و اولویت‌های اطفا را با دقت بیشتری شناسایی کنند.

یونسی رستمی ادامه داد: این فناوری در کنار حضور میدانی نیروهای امدادی و تجهیزات هوایی، نقش مهمی در سرعت‌بخشی به کنترل آتش‌سوزی ایفا خواهد کرد.

عرصه‌های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبانماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد از شنبه گذشته آغاز شد و با وجود به کارگیری چندین فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، جنگل های این منطقه همچنان در آتش شعله ور است.

وجود برگ و لاشه های خشک درختان از یک سو و صعب العبور بودن منطقه با شیب تند و همچنین وزش باد از سویی دیگر باعث شده تا عملیات اطفای آتش در جنگل های الیت باوجود تلاش نیروهای امدادی و گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست با مشکل مواجه شود.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

