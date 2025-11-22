معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در شرایط کنونی که در منطقه، جهان و دنیای اسلام مسائلی وجود دارد، دیپلماسی ورزشی می‌تواند حلقه وصل ملت‌ها و امت‌ها باشد و ارزان‌ترین راه ارتباطی کشور‌ها با یکدیگر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی کشور با تسلیت ایام فاطمیه، گرامیداشت هفته بسیج و تبریک پیروزی‌های مختلف قهرمانان و پهلوانان کشور در عرصه‌های ورزشی بین‌المللی، تأکید کرد: پهلوانی جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ کشور دارد و در رسم پهلوانی شکست وجود ندارد؛ پهلوانان ما اخلاق‌مدار هستند و بر این اساس نیز به مسائل اجتماعی نگاه می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر تلاش کرده است حضور ورزشکاران ایرانی در مسابقات بین‌المللی را پیگیری کند و بیشتر شخصیت و اخلاق این ورزشکاران در مسابقات جهانی را دنبال می‌کرده است، تصریح کرد: با نگاه به رفتار و منش ورزشکاران ایران، بار‌ها به ایرانی بودن خود افتخار کردم و همچنین حضور و قهرمانی ورزشکاران زن ایرانی در مسابقات جهانی افتخارآمیز است.

عارف با تبریک به همه دست‌اندرکاران ورزش کشور که با راهبردی درست و حیثیتی ارزش‌های انقلاب اسلامی را حفظ کرده‌اند، ادامه داد: جوانان غرورآفرین ایرانی در همه صحنه‌های ورزشی حماسه آفریدند. البته این ورزشکاران کم‌توقع، مطالباتی دارند که رسیدگی به آنها وظیفه دولت است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به ورزش‌های باستانی تصریح کرد: ورزش‌های باستانی بخشی از فرهنگ ما است که نباید از آن غافل شویم، چراکه می‌تواند پایه توسعه ورزش کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به منش پهلوانی کشتی‌گیران ایرانی در مسابقات جهانی اشاره کرد و گفت: کشتی‌گیران در برابر حرکت‌های غیراخلاقی رقبا، رفتار و عکس‌العملی اخلاقی از خود نشان دادند.

عارف اهمیت حضور مقتدرانه و افتخارآمیز در عرصه‌ها و صحنه‌های پیش روی ورزش کشور را خاطرنشان ساخت و اضافه کرد: این مسابقات جهانی پیش‌رو برای ایران حیثیتی است که باید با نشاطی که در جوانان ایرانی در همه رشته‌های ورزشی سراغ داریم، بدرخشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ورزش یک فعالیت بخشی نیست و وزارت ورزش نقش سیاستگذاری، حمایت و هدایت ورزش کشور را بر عهده دارد، بر ضرورت توجه به توسعه ورزش همگانی تأکید کرد و گفت: توجه به ورزش متعلق به همه بخش‌های دولتی و خصوصی است.

وی با اشاره به ورزشکاران زورخانه‌ای و پهلوانی، افزود: اتکای ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی به سیره حضرت امیرالمؤمنین (ع) است و باید با بهره‌گیری از همه امکانات، منش پهلوانی را در جامعه ترویج کنیم.

عارف با اشاره به سبک جدید زندگی و عدم تحرک کافی به ویژه در نوجوانان و صرف بیشترین زمان برای استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند به ویژه در فضای مجازی، تأکید کرد: شاخص‌های ورزش در جامعه و نسل نوجوان و جوان رو به افول است که باید فضای پرنشاط و سبک زندگی سالم را به آنان برگردانیم و جلسات شورای عالی ورزش و تربیت بدنی به صورت مرتب برگزار شود تا اهمیت ورزش از نگاه دولت به جامعه نشان داده شود.

وی اضافه کرد: برای ارتقاء جایگاه ورزش به هم‌افزایی نیاز داریم که در این راستا، در یکی از شورا‌های عالی، در خصوص واگذاری اماکن مورد نیاز برای ورزش به آموزش و پرورش تصمیم‌های خوبی اتخاذ شده است و باید سیاست‌های ورزشی در ورزش قهرمانی، حرفه‌ای و همگانی هرچه سریع‌تر پیگیری و عملیاتی شود.

وی با تأکید بر اینکه دیپلماسی ورزشی نقش و جایگاه بالاتری نسبت به سایر دیپلماسی‌ها دارد، ادامه داد: در شرایط کنونی که در منطقه، جهان و دنیای اسلام مسائلی وجود دارد، دیپلماسی ورزشی می‌تواند حلقه وصل ملت‌ها و امت‌ها باشد و ارزان‌ترین راه ارتباطی کشور‌ها با یکدیگر است که حتی اگر حکومت‌هایی با یکدیگر اختلاف داشته باشند، در مسابقه و تعاملات ورزشی مشکلات کمتر می‌شود.

عارف خاطرنشان کرد: امروز در برخی اتحادیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای حضوری فعال داریم و می‌توانیم جایگاه تأثیرگذاری با کشور‌های عضو از جمله اتحادیه اوراسیا که در یک حوزه تمدنی مشترک هستیم، داشته باشیم. در پیمان شانگهای نیز با توجه به جمعیت بالای اعضای آن، ظرفیت بالایی وجود دارد که می‌توانیم در همه بخش‌ها از جمله دیپلماسی ورزشی نقش‌آفرین باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت صدور نگاه فرهنگی و ارزشی انقلاب اسلامی به ویژه از طریق میادین ورزشی گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، صدور انقلاب مطرح شد که البته دشمنان نگاهی فیزیکی به آن داشتند، اما جنگ ما با آنان بر سر حاکمیت فرهنگ و اخلاق است که جوانان ایرانی می‌توانند سرداران این جبهه باشند.

عارف با تأکید بر اینکه ورزشکارانی که به هر دلیل از کشور مهاجرت کرده‌اند را باید کمک کنیم تا به کشور بازگردند و این اقدام پیام خاصی خواهد داشت، خطاب به وزیر ورزش دستور داد تا اعزام زنان ورزشکار ایرانی به مسابقات جهانی با اولویت در دستور کار این وزارتخانه قرار گیرد.

وی همچنین تصریح کرد: ارائه مشاوره‌های روانشناسی در مسابقات جهانی و بین‌المللی به ورزشکاران از اهمیت اساسی برخوردار است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمینی ورزش کشور تصریح کرد: ضرورت نگاه آمایشی اهمیت اساسی دارد و باید با نگاهی تخصصی، مبنای حرکت ورزش کشور و همچنین سند‌های توسعه‌ای قرار گیرد.

همچنین در این جلسه که وزیر ورزش و جوانان، سخنگوی دولت، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، دبیر هیأت دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، گزارشی از طرح‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار و همچنین دستاورد‌های شاخص ورزش ایران در دولت چهاردهم ارائه شد.

در ادامه، دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات شورای عالی ورزش و تربیت بدنی و ساختار دبیرخانه این شورا بررسی و اصلاح شد.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، سند آمایش سرزمینی ورزش کشور و برنامه راهبردی و اجرایی موفقیت ورزشکاران ایرانی در مسابقات المپیک، پاراالمپیک، آسیایی و پاراآسیایی با هدف ارتقاء ورزش قهرمانی کشور در رویداد‌های بزرگ چندرشته‌ای پیش‌رو بررسی و تصویب شد.

