باشگاه خبرنگاران جوان ـ رژیم صهیونیستی با هدایت کشورهای هدف به سمت کشت محصولات میوه‌ای به جای غلات و مواد غذایی پایه، الگوی کشاورزی آن‌ها را به شکلی تغییر می‌دهد که در بلندمدت امنیت غذایی‌شان را تهدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رژیم صهیونیستی با هدایت کشورهای هدف به سمت کشت محصولات میوه‌ای به جای غلات و مواد غذایی پایه، الگوی کشاورزی آن‌ها را به شکلی تغییر می‌دهد که در بلندمدت امنیت غذایی‌شان را تهدید می‌کند.

همکاری‌های ظاهراً بشردوستانه ماشاو با اکوواس، پروژه‌های انبه در کامرون، کشاورزی کوچک‌مقیاس در اتیوپی، آموزش در غنا و مرکز باغبانی در رواندا، زیر نقاب توسعه، امنیت غذایی کشورهای آفریقایی را با تغییر الگوی کشت به سمت محصولات تجاری تهدید می‌کند و وابستگی آن‌ها به واردات را افزایش می‌دهد.

آژانس توسعه بین‌الملل رژیم صهیونیستی با نفوذ در کشاورزی آفریقا از کامرون تا رواندا، زنجیره‌های غذایی را هدف قرار داده است. همکاری‌های ظاهراً بشردوستانه ماشاو با اکوواس، پروژه‌های انبه در کامرون، کشاورزی کوچک‌مقیاس در اتیوپی، آموزش در غنا و مرکز باغبانی در رواندا، زیر نقاب توسعه، امنیت غذایی کشورهای آفریقایی را با تغییر الگوی کشت به سمت محصولات تجاری تهدید می‌کند و وابستگی آن‌ها به واردات را افزایش می‌دهد.

ماشاو و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) توافق کردند که همکاری دوجانبه را با هدف اشتراک‌گذاری دانش و تجربه از طریق ظرفیت‌سازی و کمک‌های فنی برای تقویت کشاورزی، مدیریت آب و زمین، و توسعه مشارکت‌های عمومی-خصوصی ترویج کنند. اولین کنفرانس وزرای کشاورزی ماشاو-اکوواس در سال ۲۰۱۶ در سرزمین‌های اشغالی برگزار شد.

ماشاو و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) توافق کردند که همکاری دوجانبه را با هدف اشتراک‌گذاری دانش و تجربه از طریق ظرفیت‌سازی و کمک‌های فنی برای تقویت کشاورزی، مدیریت آب و زمین، و توسعه مشارکت‌های عمومی-خصوصی ترویج کنند. اولین کنفرانس وزرای کشاورزی ماشاو-اکوواس در سال ۲۰۱۶ در سرزمین‌های اشغالی برگزار شد.

پروژه بهبود زنجیره ارزش انبه در کامرون

همکاری سه‌جانبه‌ای است که با وزارت کشاورزی و توسعه روستایی کامرون به همراه ماشاو و آژانس همکاری بین‌المللی آلمان (GIZ) در چارچوب ابتکار رژیم صهیونیستی-آلمان برای آفریقا اجرا می‌شود. هدف این پروژه افزایش بهره‌وری و درآمد کشاورزان کوچک‌مقیاس در کامرون و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر از طریق معرفی نوآوری‌ها و تکنیک‌های بهبود زنجیره ارزش انبه است. این پروژه شامل موضوعاتی از قبیل مدیریت تلفیقی آفات، ارائه آموزش برای راه‌اندازی و مدیریت باغ‌ها و نهالستان‌ها در زمینه تولید میوه انبه، معرفی انواع جدید انبه و بهبود تأمین پایه‌های انبه است.