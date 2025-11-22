باشگاه خبرنگاران جوان ـ رژیم صهیونیستی با هدایت کشورهای هدف به سمت کشت محصولات میوهای به جای غلات و مواد غذایی پایه، الگوی کشاورزی آنها را به شکلی تغییر میدهد که در بلندمدت امنیت غذاییشان را تهدید میکند.
آژانس توسعه بینالملل رژیم صهیونیستی با نفوذ در کشاورزی آفریقا از کامرون تا رواندا، زنجیرههای غذایی را هدف قرار داده است. همکاریهای ظاهراً بشردوستانه ماشاو با اکوواس، پروژههای انبه در کامرون، کشاورزی کوچکمقیاس در اتیوپی، آموزش در غنا و مرکز باغبانی در رواندا، زیر نقاب توسعه، امنیت غذایی کشورهای آفریقایی را با تغییر الگوی کشت به سمت محصولات تجاری تهدید میکند و وابستگی آنها به واردات را افزایش میدهد.
همکاری ماشاو و اکوواس
ماشاو و جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) توافق کردند که همکاری دوجانبه را با هدف اشتراکگذاری دانش و تجربه از طریق ظرفیتسازی و کمکهای فنی برای تقویت کشاورزی، مدیریت آب و زمین، و توسعه مشارکتهای عمومی-خصوصی ترویج کنند. اولین کنفرانس وزرای کشاورزی ماشاو-اکوواس در سال ۲۰۱۶ در سرزمینهای اشغالی برگزار شد.
پروژه بهبود زنجیره ارزش انبه در کامرون
همکاری سهجانبهای است که با وزارت کشاورزی و توسعه روستایی کامرون به همراه ماشاو و آژانس همکاری بینالمللی آلمان (GIZ) در چارچوب ابتکار رژیم صهیونیستی-آلمان برای آفریقا اجرا میشود. هدف این پروژه افزایش بهرهوری و درآمد کشاورزان کوچکمقیاس در کامرون و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر از طریق معرفی نوآوریها و تکنیکهای بهبود زنجیره ارزش انبه است.این پروژه شامل موضوعاتی از قبیل مدیریت تلفیقی آفات، ارائه آموزش برای راهاندازی و مدیریت باغها و نهالستانها در زمینه تولید میوه انبه، معرفی انواع جدید انبه و بهبود تأمین پایههای انبه است.
در نوامبر ۲۰۱۷، کارشناسان ماشاو ۶۰۰ قلمه انبه از رژیم صهیونیستی به کامرون آوردند تا با انواع محلی پیوند زده و کارشناسان محلی را نیز آموزش دهند. علاوه بر این، پروژه مشترک دیگری میان ماشاو، آژانس توسعه فرانسه (AFD) و وزارت کشاورزی کامرون وجود دارد که به تأسیس سه قطعه برای سبزیجات و کشتهای زراعی در فضای باز در اوبالا، گاروآ و سانمالیما میپردازد. این پروژه بر مدیریت پایدار خاک و آب و همچنین تکنیکهای آبیاری تأکید دارد و هدف آن ارتقاء روشهای کشاورزی در این مناطق است.
پروژه کشاورزی کوچکمقیاس ماشاو در اتیوپی
پروژه کشاورزی کوچکمقیاس ماشاو در اتیوپی به هدف تبدیل کشاورزی معیشتی به تولید بازارمحور طراحی شده است. در این راستا، تولید درختان میوه نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان و تأمین ویتامینهای ضروری دارد. پروژه بر معرفی ارقام برتر و پایههای گیاهی مقاوم تمرکز دارد. این پروژه که با همکاری USAID و وزارت کشاورزی اتیوپی اجرا میشود، بر رشد اقتصادی روستاها تمرکز دارد و به تجاریسازی کشاورزان کوچک کمک میکند، همچنین صادرات آووکادو را افزایش میدهد. قلمههای پیوندی نیز بین کشاورزان کوچک توزیع میشود و تولید گیاهان بهصورت گسترده با کنترل کیفیت انجام میشود.این پروژه مشترک اتیوپی-صهیونیستی-آلمانی هدفش افزایش توانایی کشاورزان برای سازگاری با تغییرات اقلیمی و تضمین توسعه پایدار کشاورزی است. انتظار میرود این طرح به بیش از ۱۰۰۰ کشاورز کوچکمقیاس کمک کند و در مناطقی اجرا شود که با تأمین آب آبیاری میتواند سیستم تولید کشاورزی را بهبود بخشد.
ماشاو در رواندا: مرکز باغبانی برای کشاورزی و توسعه روستایی
این مرکز در راستای حمایت از برنامه ملی رواندا برای مدرنسازی بخش کشاورزی، تحریک رشد کشاورزی و کاهش فقر روستایی طراحی شده است. هدف اصلی آن، کمک به امنیت غذایی و معیشت جوامع روستایی رواندا از طریق معرفی فناوریهای جدید و انتشار دانش کشاورزی برای بهبود عملکرد کشاورزی و تنوع بخشی به تولیدات کشاورزان کوچکمقیاس است. این مرکز بهدنبال ایجاد یک مرکز تولید کشاورزی خودپایدار در نزدیک کیگالی برای آموزش روشهای جدید و کارآمد تولید (نخلستانها، گلخانهها و کانالها) و سیستمهای آبیاری است. تأکید ویژهای بر ساخت ظرفیتهای محلی در کشاورزی و کارآفرینی کشاورزی وجود دارد. انواع جدید سبزیجات و قلمههای درختان میوه و پایههای ریشهدار معرفی خواهند شد و همچنین تکنیکهای پس از برداشت برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش مدت ماندگاری آنها ارائه میشود.
نفوذ و تسلط بر حوزههای حساس کشاورزی و امنیت غذایی کشورهای آفریقایی
رژیم صهیونیستی برای پیادهسازی اهداف و برنامههای توسعه طلبانه خود به ویژه در کشورهای آفریقایی به دنبال نفوذ در بخشهای مختلف این کشورها است. از این رو ماشاو بهعنوان نهاد متولی این امور به دنبال نفوذ و تسلط بر حوزههای حساس مانند کشاورزی و امنیت غذایی رژیم صهیونیستی با هدایت کشورهای هدف به سمت کشت محصولات میوهای به جای غلات و مواد غذایی پایه، الگوی کشاورزی آنها را به شکلی تغییر میدهد که در بلندمدت امنیت غذاییشان را تهدید میکند.این سیاست باعث میشود کشورها در تأمین نیازهای اساسی وابسته به واردات شوند و در شرایط بحران، آسیبپذیرتر باشند؛ در نتیجه، امنیت غذایی این کشورها را با خطر مواجه کرده و زمینهای برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه آنها فراهم میشود.
منبع: فارس