رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از جذب ۶٣ متخصص جدید از سوی وزارت بهداشت به این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - علی ضامن صالحی فرد گفت: پزشکان متخصص در ٢١ رشته مختلف وارد استان شدند که براساس معیارها، دستورالعملها و نیازها در بیمارستانهای ١٠ گانه استان توزیع شدند.
وی افزود: حتی بیمارستانهای کوهرنگ، فلارد اردل و ناغان نیز از پزشکان متخصص بهرهمند میشوند تا به لحاظ کمی و کیفی خدمات درمانی استان در سطح تخصصی ارتقا یابد.
وی یادآور شد: همچنان کمبود متخصص در رشتههای طب اورژانس، بیهوشی، کودکان، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی و... بصورت کشاورزی وجود دارد.
دکتر صالحی فرد ادامه داد:، اما با وجود کمبود در پزشک متخصص، در تلاشیم نقصانی در ارایه خدمات ایجاد نشود.
وی ادامه داد: در تلاشیم جذب فوق تخصص و همچنین تامین متخصص از استانهای همجوار در قالب قرارداد افزایش یابد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی شهرکرد گفت: در جهت افزایش ماندگاری پزشکان، تامین پانسیون و مسکن و رفاهیات، پرداخت کارانه و پرداخت معوقات پرسنلی در حال پیگیری است.
وی یادآور شد: پزشکان سطح ١ باید بیماران را در صورت نیاز به کلینیکها و بیمارستانهای همان شهرستان ارجاع دهند.
به گفته وی؛ امسال جذب تعداد پزشکان متخصص نسبت به سال قبل افزایش یافته است.