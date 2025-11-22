یک کارشناس دینی گفت: اگر به آخرین مرتبه فضایل نرسیدید مأیوس نشوید؛ الگوگیری به معنای تقلید صددرصد نیست، بلکه حرکت در مسیر شباهت به معصومین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی استاد حوزه و دانشگاه با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، به تبیین چگونگی الگوگیری از سیره عملی آن حضرت پرداخت.

وی با بیان اینکه الگو بودن زندگی حضرت زهرا(س) به این معنا نیست که همه بتوانند عیناً زندگی ایشان را سرمشق قرار دهند، اظهار کرد: بلکه باید سعی کنند تا آنجا که می‌توانند این کار را انجام دهند. برخی مراتب وجود دارد که ظرفیت و قدرت ما اقتضای آن‌ها را ندارد، ولی به این معنا نیست که صرف نظر کنیم.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: اگر نتوانستیم به آخرین مرتبه فضایل برسیم، نباید مأیوس شویم و بگوییم "یا همه یا هیچ". ما باید سعی کنیم تا آنجایی که می‌توانیم شباهت به اهل بیت(ع) خصوصاً حضرت زهرا(س) پیدا کنیم. صرف ادعای الگوگیری کفایت نمی‌کند، مگر اینکه پیش‌شرط‌های آن شامل ایمان، معنویت، علاقه به کمالات معنوی و قرب به خدا را در وجود خود محقق کرده باشیم.

حجت‌الاسلام سعیدی با اشاره به دفاع حضرت زهرا(س) از مقام امیرالمومنین(ع) به عنوان نمونه‌ای از سیره عملی ایشان، خطاب به خانواده‌ها به ویژه زنان گفت: اگر بخواهیم از زهرای مرضیه (س) الگو بگیریم، باید همسرمان را در مقابل چشم دیگران بالا ببریم. توبیخ همسر در مقابل دیگران، نشانه بی‌تقوایی و بی‌ایمانی است. حضرت زهرا(س) پشت سر همسرش مانند کوه ایستاد و از او دفاع کرد. سعی کنید مانند زهرای مرضیه(س) رفتار کرده و پشت همسر خود را بگیرید و آن را خالی نکنید.

