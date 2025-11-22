شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از حذف ناگهانی «حق اولاد» از مستمری برخی بازماندگان تأمین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به تازگی بیمه تامین اجتماعی «کمک هزینه اولاد» از مستمری بخشی از بازماندگان را به دلیل به روزرسانی اطلاعات و خروج فرزندان بالای ۱۸ سال از تکفل حذف کرده است؛ که این موضوع با واکنش‌های برخی خانواده‌ها را به دنبال داشت.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام من از شهرستان هندیجان استان خوزستان به شما پیام می‌دهم؛ چرا بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری بگیران دختر دولت حق اولاد را کم کرد؟ بعد از اینکه اعتراض هم زده شد پیامک رسیدگی آمد که پول واریز می‌شود؛ ولی هیچ پولی در این ۳ماه واریز نشد؛ لطفا پیگیری کنید.

 

 

تبادل نظر
