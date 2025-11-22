مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا یکشنبه دوم آذرماه بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای این استان تعطیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ بر اساس بررسی های دقیق صورت گرفته به اطلاع شهروندان استان البرز می رساند تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک استان فردا یکشنبه تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت .

همچنین انجام ورزش های هوازی در بوستان ها ، مدارس و مراکز ورزشی ممنوع اعلام می شود .

بر اساس همین تصمیمات از شهروندان که دارای بیماری های تنفسی و قلبی هستند تقاضا می شود از ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

بر این اساس ، دستگاه های امدادی همانند اورژانس با استقرار در میادین اصلی شهرهای استان نسبت به ارایه خدمات احتمالی به شهروندان اقدام خواهند داشت.

کارگروه اضطراری آلودگی هوا با توجه به تشدید شاخص‌های آلایندگی و گزارش‌های اداره کل هواشناسی استان البرز درباره پایداری جو و انباشت آلاینده‌ها، در استانداری البرز تشکیل شد.

منبع ایرنا

