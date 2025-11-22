باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا افزود: مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های مراغه، ملکان، هشترود و مرند، غیرحضوری و ادارات دایر خواهند بود

ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا درخصوص تعطیلی‌های روز یکشنبه دوم آذرماه اطلاعیه‌های صادر کرد.

برابر مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان آذربایجان شرقی، با توجه به توجه به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و آلودگی هوا مقرر شد:

۱. فردا یکشنبه دوم آذرماه، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مراکز آموزش عالی در شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، بناب، شبستر تعطیل خواهد بود. همچنین تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و مراکز آموزش عالی خصوصی وابسته سازمان فنی و حرفه‌ای و کانون پرورشی و فکری کودکان نیز تعطیل هستند.

صرفا شعب منتخب با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌ها فعالیت خواهند کرد. همچنین دستگاه‌های امدادی، بهداشتی، درمانی و شیفتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

۲. در شهرستان‌های مراغه، ملکان، هشترود و مرند کلیه مقاطع تحصیلی در مدارس در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر و نیز مراکز آموزش عالی غیرحضوری خواهد بود. همچنین تمامی دستگاه‌ها و ادارات دایر هستند.

منبع صداوسیما