باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین اعلام کرد که مقامات اوکراینی در سوئیس با نمایندگانی از کاخ سفید در مورد پایان دادن به جنگ مشورت خواهد کرد.

عمروف در تلگرام نوشت: «ما در حال آغاز مشورت بین مقامات عالی رتبه اوکراین و آمریکا در مورد پارامتر‌های احتمالی توافق صلح هستیم».

اعلام مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که شب گذشته «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد روز پنجشنبه مهلت مناسبی برای پذیرش طرح صلح جدید توسط کی‌یف به نظر می‌رسد. در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین به ملت خود هشدار داده که کی‌یف در معرض خطر از دست دادن عزت و آزادی خود یا حمایت واشنگتن قرار گرفته است.

گفته می‌شود زلنسکی دستورالعمل‌های مذاکرات و ترکیب هیئت مذاکره به رهبری آندری یرماک، رئیس دفتر خود را تأیید کرده است. این هیئت همچنین شامل عمروف و دیگر مقامات ارشد امنیتی اوکراین خواهد بود.

پیش از این، روزنامه گاردین در گزارشی به نقل از منابع آگاه، گفت که آمریکا در جلسه‌ای محرمانه به سایر اعضای ناتو هشدار داده که اوکراین باید طرح جدید برای صلح را بپذیرد وگرنه در آینده با طرح‌های بدتری رو به رو خواهد شد.

منبع: رویترز