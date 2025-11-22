بانکیپور، نماینده مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به دستاوردهای قابل توجهی در زمینه سیاستهای جمعیتی کشور اشاره کرد و گفت: تقریباً ۵۰ درصد از قانون جمعیت در ایران اجرایی و عملیاتی شده است که این امر منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصدی آمار سقط جنین شده است.
او افزود: این سیاستها توانستهاند الگوی تولد فرزند سوم و بالاتر را از ۱۸ درصد به حدود ۲۷ درصد افزایش دهند، که نشاندهنده ۵۰ درصد رشد در این زمینه است. بهعلاوه، این اقدامات توانستهاند شیب کاهش نرخ باروری را که به دلیل کاهش تعداد مادران در حال افزایش بود، کنترل کنند.
بانکیپور همچنین به تخصیص زمین به خانوادهها اشاره کرد و گفت: ۱۲۴ هزار خانوار موفق به دریافت زمین شدهاند که ارزش تقریبی این زمینها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. خانوادهها برای این زمینها هیچ پولی پرداخت نمیکنند و در دو سال اول تنفس، تنها ۵ چک برای هزینههای آمادهسازی زمین از آنها گرفته میشود که در واقع مبلغ چندانی نیست.