نماینده مجلس گفت: طرح جوانی جمعیت الگوی تولد فرزند سوم و بالاتر را از ۱۸ درصد به حدود ۲۷ درصد افزایش دهند، که نشان‌دهنده ۵۰ درصد رشد در این زمینه است.

بانکی‌پور، نماینده مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به دستاورد‌های قابل توجهی در زمینه سیاست‌های جمعیتی کشور اشاره کرد و گفت: تقریباً ۵۰ درصد از قانون جمعیت در ایران اجرایی و عملیاتی شده است که این امر منجر به کاهش بیش از ۵۰ درصدی آمار سقط جنین شده است.

او افزود: این سیاست‌ها توانسته‌اند الگوی تولد فرزند سوم و بالاتر را از ۱۸ درصد به حدود ۲۷ درصد افزایش دهند، که نشان‌دهنده ۵۰ درصد رشد در این زمینه است. به‌علاوه، این اقدامات توانسته‌اند شیب کاهش نرخ باروری را که به دلیل کاهش تعداد مادران در حال افزایش بود، کنترل کنند.

بانکی‌پور همچنین به تخصیص زمین به خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: ۱۲۴ هزار خانوار موفق به دریافت زمین شده‌اند که ارزش تقریبی این زمین‌ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. خانواده‌ها برای این زمین‌ها هیچ پولی پرداخت نمی‌کنند و در دو سال اول تنفس، تنها ۵ چک برای هزینه‌های آماده‌سازی زمین از آنها گرفته می‌شود که در واقع مبلغ چندانی نیست.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جوانی جمعیت ، تامین زمین
خبرهای مرتبط
کارت امید مادر تا ۲ سالگی نوزاد ماهانه ۲۰ میلیون ریال شارژ می‌شود
وزیر راه و شهرسازی:
اراضی قابل واگذاری استان‌ها در طرح جوانی جمعیت طی یک هفته اعلام شود
احقاق جوانی جمعیت با همکاری مردم و دستگاه های اجرایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیمه شخص ثالث راننده محور زنگ خطری برای رانندگان پر‌ریسک
پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم + فیلم
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور به ۲۲۰ فروند تا پایان سال
رویای خوداتکایی دانه‌های روغنی محقق می‌شود؟
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
فرآیند عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا آغاز می‌شود+ فیلم
تصویب «ضوابط فعالیت سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط»
آخرین اخبار
راهکار رفع بحران نهاده دامی چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ آذر ماه
بازار برنج پاکستانی با توزیع در شبکه اصناف کاهش می‌یابد
آغاز پرواز‌های منظم تجاری به شارجه امارات از ۵ شهر ایران از ۱۷ آذر ماه
سهم خوراک پالایشی‌ها ۷۲ هزار بشکه در روز افزایش یافت/ مصرف بنزین به روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر افزایش یافت
ترانزیت ۱۹ میلیون و ۳۳۰ هزار تُن کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل کالا/ اصلاح ۹۵۵ نقطه پرحادثه در کشور
استخراج ۲۱۵ هزار تن فولاد و آلومینیوم از زباله‌های خودرویی
اولویت خرید واحد‌های نوساز بافت فرسوده در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای
اراضی قابل واگذاری استان‌ها در طرح جوانی جمعیت طی یک هفته اعلام شود
تمدید مهلت یک‌هفته‌ای برای صادرات بدون رتبه‌بندی
نظارت بر معاملات اشخاص وابسته با جدیت در دستور کار سازمان بورس
اعطای اقامت به اتباع خارجی در قبال سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری
هیچ‌گونه اختلالی در سفر‌های دریایی پاییزی وجود ندارد
پرداخت حقوق با وام مرابحه ممنوع شد
کاهش و حذف خطا‌های انسانی از طریق اجرای صورتحساب الکترونیکی
۱۰۵ هزار حلقه چاه به کنتور‌های حجمی مجهز شدند
ظرفیت کاشت بیش از یک میلیارد نهال در کشور وجود دارد
هشدار فوری مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز
راه‌اندازی قرارداد‌های آتی مس کاتد از روز چهارشنبه
نهاده‌های دامی وارداتی از امروز تحویل شرکت پشیبانی دام می‌شود
تصویب «ضوابط فعالیت سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط»
جلوگیری از هدررفت ۱۳ میلیون تن محصولات کشاورزی با کاهش ۱۰ درصدی ضایعات +فیلم
طرح رویش اجرایی خواهد شد/ کنترل تورم و کاهش ناترازی بودجه اولویت دولت
ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در روستا‌ها /سرمایه گذاری ۹ همتی در طرح‌های خرد ومتوسط اقتصادی
اوراق سلف ارزی در راه بازار سرمایه
پرداخت وام خرید در نقطه پایانی زنجیره نجات بخش بازار مسکن
هیچ برنامه‌ای برای تاسیس فرودگاه جدید در کشور نداریم + فیلم
ایران، دروازه طلایی قطار‌های کانتینری از چین به اروپا
پرداخت همزمان مالیات ۸ درصدی با صدور صورت‌حساب الکترونیک از اول دی‌ماه
بیش از ۸۰ درصد آتش سوزی جنگل های شمال مهار شد