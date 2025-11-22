به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، جمعی از مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان با سردار شفایی فرمانده سپاه سلمان استان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ در این نشست، بر لزوم تقویت هم‌افزایی ادارات با مجموعه بسیج در اجرای برنامه‌های جهادی و فرهنگی تأکید شد.

سردار شفایی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در این دیدار با تبریک این هفته و تسلیت دهه فاطمیه (س) اظهار داشت: جنگ ترکیبی اخیر اگرچه جغرافیای استان را درگیر نکرد، اما ملت، مدیران و رسانه‌ها با همت و بصیرت نقشه دشمن برای حذف ایران از منطقه را ناکام گذاشتند.

وی با قدردانی از تلاش مدیران در حوزه‌های مختلف افزود: رجزخوانی امروز دشمن از سر استیصال است و تجربه نشان داده هرگاه مردم در صحنه باشند، دشمن خلع سلاح می‌شود.

سردار شفایی با تأکید بر اینکه فرهنگ بسیجی، فرهنگ اخلاص و خدمت‌رسانی است، تصریح کرد: مسئولیت ما در فراهم‌کردن رضایتمندی مردم سنگین‌تر شده و همه ظرفیت‌های سپاه در خدمت مدیران استان برای پیشبرد کار‌های بزرگ است.

فرمانده سپاه سلمان در پایان گفت: اگر با روحیه جهادی و بسیجی حرکت کنیم، هیچ قدرت سلطه‌جویی نمی‌تواند خللی در مسیر پیشرفت ایران ایجاد کند.

همچنین در ادامه جلسه،  سرهنگ پاسدار حسن نکویی مدیر سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گزارشی از برنامه‌های هفته بسیج ارائه کرد و گفت: فضاسازی و اجرای برنامه‌های محتوایی در تمامی ادارات استان به‌صورت مطلوب انجام گرفته است.

وی افزود: در روز جمعه، ۲۵ میز خدمت جهادی در سراسر استان برپا شد و در طول هفته نیز با محوریت فرماندهان بسیج در مناطق عشایری و روستایی، این اقدام ادامه خواهد داشت.

سرهنگ نکویی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و یادبود شهدا بیان داشت: برگزاری یادواره‌های شهدا و تجلیل از ۱۴۶ کارمند شهید در دستور کار قرار گرفته است. همچنین اعزام ۲۰۰ نفر به اردو‌های راهیان نور انجام می‌شود و در سطح ملی نیز از برگزیدگان میز‌های خدمت در اهواز تجلیل خواهد شد.

در پایان نشست، مدیران‌کل دستگاه‌ها نیز گزارشی از فعالیت‌های مشترک با بسیج و همکاری‌های انجام‌شده در راستای اجرای برنامه‌های هفته بسیج ارائه کردند.

بسیج سپاه سلمان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: سپاه سلمان ، مدیران اجرایی ، هفته بسیج
خبرهای مرتبط
رزمایش بزرگ جهادگران بسیجی در سیستان و بلوچستان آغاز شد
جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان:
عزت ایران اسلامی در دنیا به برکت مجاهدت‌های شهدا است
بیش از ۸۰عنوان برنامه مختلف در هفته بسیج در سیستان و بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای ۳۷۰ برنامه در ایرانشهر به مناسبت هفته بسیج
آخرین اخبار
اجرای ۳۷۰ برنامه در ایرانشهر به مناسبت هفته بسیج