باشگاه خبرنگاران جوان _ در این نشست، بر لزوم تقویت هم‌افزایی ادارات با مجموعه بسیج در اجرای برنامه‌های جهادی و فرهنگی تأکید شد.

سردار شفایی فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان در این دیدار با تبریک این هفته و تسلیت دهه فاطمیه (س) اظهار داشت: جنگ ترکیبی اخیر اگرچه جغرافیای استان را درگیر نکرد، اما ملت، مدیران و رسانه‌ها با همت و بصیرت نقشه دشمن برای حذف ایران از منطقه را ناکام گذاشتند.

وی با قدردانی از تلاش مدیران در حوزه‌های مختلف افزود: رجزخوانی امروز دشمن از سر استیصال است و تجربه نشان داده هرگاه مردم در صحنه باشند، دشمن خلع سلاح می‌شود.

سردار شفایی با تأکید بر اینکه فرهنگ بسیجی، فرهنگ اخلاص و خدمت‌رسانی است، تصریح کرد: مسئولیت ما در فراهم‌کردن رضایتمندی مردم سنگین‌تر شده و همه ظرفیت‌های سپاه در خدمت مدیران استان برای پیشبرد کار‌های بزرگ است.

فرمانده سپاه سلمان در پایان گفت: اگر با روحیه جهادی و بسیجی حرکت کنیم، هیچ قدرت سلطه‌جویی نمی‌تواند خللی در مسیر پیشرفت ایران ایجاد کند.

همچنین در ادامه جلسه، سرهنگ پاسدار حسن نکویی مدیر سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گزارشی از برنامه‌های هفته بسیج ارائه کرد و گفت: فضاسازی و اجرای برنامه‌های محتوایی در تمامی ادارات استان به‌صورت مطلوب انجام گرفته است.

وی افزود: در روز جمعه، ۲۵ میز خدمت جهادی در سراسر استان برپا شد و در طول هفته نیز با محوریت فرماندهان بسیج در مناطق عشایری و روستایی، این اقدام ادامه خواهد داشت.

سرهنگ نکویی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و یادبود شهدا بیان داشت: برگزاری یادواره‌های شهدا و تجلیل از ۱۴۶ کارمند شهید در دستور کار قرار گرفته است. همچنین اعزام ۲۰۰ نفر به اردو‌های راهیان نور انجام می‌شود و در سطح ملی نیز از برگزیدگان میز‌های خدمت در اهواز تجلیل خواهد شد.

در پایان نشست، مدیران‌کل دستگاه‌ها نیز گزارشی از فعالیت‌های مشترک با بسیج و همکاری‌های انجام‌شده در راستای اجرای برنامه‌های هفته بسیج ارائه کردند.

بسیج سپاه سلمان سیستان و بلوچستان