اجرای ۳۷۰ برنامه در ایرانشهر به مناسبت هفته بسیج

فرمانده سپاه ایرانشهر با اشاره به اجرای ۳۷۰ برنامه در محور‌هایی مانند امنیت، سلامت، محرومیت‌زدایی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و محله‌محور، گفت: برنامه‌های این هفته نقش بسیج را در همه ابعاد اجتماعی و مردمی نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ غلامرضا شعیبی  ضمن تبریک هفته بسیج و میزبانی از شهید گمنام دفاع مقدس در آستانه شهادت حضرت زهرا (س)، افزود: هفته بسیج میراث گران‌بها و شجره طیبه امام راحل است.

وی شعار محوری امسال هفته بسیج را «بسیج، مردم و اقتدار ملی» عنوان کرد و ادامه داد: این برنامه‌ها با سبک مردمی کردن بسیج و استفاده از ظرفیت همه اقشار بسیج در مجموعه در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و محرومیت زدایی اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه ایرانشهر بیان کرد: ویزیت رایگان، کمک به تسطیح اراضی کشاوری، مرمت و بازسازی قنوات، ساخت منازل و همچنین ساخت سرویس‌های بهداشتی از جمله اقدامات در طول هفته بسیج در حوزه محرومیت زدایی بوده که از ظرفیت گروه‌های جهادی برای اجرایی شدن آنها بکارگیری می‌شود.

وی اظهار کرد: اجرای ویزیت تخصصی بسیج جامعه پزشکی، دیدار بسیجیان شاخص با فرماندار و امام جمعه ایرانشهر، برگزاری مجمع عالی بسیج، برگزاری نشست جهاد تبیین، افتتاح طرح‌های مقاومتی بسیج سازندگی، اعزام راهیان نور به مناطق عملیاتی و پیشرفت آبادانی، برگزاری یادواره شهدا، تجمع پنج آذر، دیدار خانواده شهدا، نشست معتمدان و ریش سفیدان با اعضای شورای تامین، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا، برپایی میز خدمت جهادی و نمایشگاه عملکردی از جمله برنامه‌ها در طول هفته بسیج به شمار می‌رود.

