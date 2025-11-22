دستکاری و یا مخدوش کردن پلاک وسیله نقلیه جرم محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس اداره اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن گفت: هرگونه دستکاری پلاک وسیله نقلیه از شش ماه تا یک سال حبس دارد.

