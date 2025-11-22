امیر سرلشکر حاتمی در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، همدلی و همسویی نیرو‌های مسلح را سرمایه‌ای راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، طی پیامی خطاب به سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، ضمن تبریک سالروز تشکیل این سازمان، همدلی و همسویی نیرو‌های مسلح را سرمایه‌ای راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

متن پیام فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند؛ سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

ریاست محترم سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

پنجم آذر ماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، فرصتی است ارزشمند برای پاسداشت نهادی که با تدبیر حکیمانه حضرت امام خمینی (ره) پایه‌گذاری شد؛ ابتکاری تاریخی که موجبات حضور سازمان‌یافته، مؤمنانه و مسئولانه مردم ولایتمدار ایران اسلامی را در عرصه‌های دفاعی و فرهنگی و اجتماعی فراهم ساخت و آنان را به پشتوانه‌ای پایدار برای کشور تبدیل کرد.

بسیج مستضعفان در طول عمر بابرکت خویش، با اتکا به ایمان، اخلاص و روحیه جهادی تک تک بسیجیان مخلص و لشکریان امام عصر (عج) و بهره‌گیری از رهنمود‌های فرماندهی معظم کل قوا، در مقابله با توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان و بدخواهان نقش بی بدیلی ایفا کرده و نه‌تنها موجب تقویت امنیت و ثبات مَلی شده بلکه عمق پیوند خویش با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امامین انقلاب و مردم عزیز ایران را به نمایش گذاشته و همواره پاسدار امید، مقاومت و و انسجام و همدلی ملت عزیز ایران بوده است.

اکنون نیز که دشمنان با سیاه‌ترین توطئه‌ها، می‌کوشند تا به خیال خامشان، مقابل ملت بزرگ ایران بایستند، هماهنگی سازنده میان بسیج، ارتش، سپاه، فراجا و سایر دستگاه‌های دفاعی و امنیتی، ظرفیتی است ارزشمند برای افزایش توان بازدارندگی ایران اسلامی و ارتقای انسجام ملی. این همدلی و هم‌سویی میان نیرو‌های مسلح، که ریشه در باور‌های مشترک و مسئولیت‌پذیری ملی دارد، سرمایه‌ای راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و لازم است بیش از پیش تقویت شود.

اینجانب، ضمن گرامیداشت سالروز بسیج پرافتخارو سرافراز، توفیق روزافزون جنابعالی، فرماندهان، پاسداران مدیران و مسئولین و آحاد بسیجیان سخت‌کوش و نجیب همیشه در صحنه را در مسیر خدمت به مردم و صیانت از عزت و اقتدار کشور، از خداوند منان مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی

برچسب ها: بسیج مستضعفین ، فرمانده کل ارتش
خبرهای مرتبط
سرلشکر پاکپور: بسیج الگوی غلبه بر دشمن است
رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
قم الگوی محله‌محوری در فعالیت‌های بسیج کشور است
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه اول آذر
سخنگوی دولت: عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا انجام می‌شود
آتش در جنگل الیت امروز خاموش می‌شود/ هواپیمای روسیه در راه ایران
فرمانده نیروی زمینی ارتش: آماده پاسخگویی به تهدیدات هستیم
امیر جهانشاهی، فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دولتی از زمین‌های تحت اختیارشان دل نمی‌کنند
عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در‌ اجرای قانون جهش تولید مسکن
دستور دفتر رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد برای پیگیری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده
روایت پزشکیان از برگزاری «نشست تصمیم»
پزشکیان‌: فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران در حال شکل گیری است
آخرین اخبار
عارف: دیپلماسی ورزشی می‌تواند حلقه وصل ملت‌ها و امت‌ها باشد
رئیس ستاد انتخابات کشور: انتخابات پیش رو شفاف و بی طرفانه خواهد بود
بخشی از ثبات ایران در محیط پرآشوب منطقه مرهون حضور بسیج است
پزشکیان قانون مصوب مجلس درمورد بانک مرکزی را برای اجرا ابلاغ کرد
پزشکیان‌: فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران در حال شکل گیری است
دیدار عراقچی با نائب‌رئیس جریان حکمت ملی عراق
آتش در جنگل الیت امروز خاموش می‌شود/ هواپیمای روسیه در راه ایران
دستور دفتر رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد برای پیگیری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده
۸ بالگرد و هواپیما‌های ایلوشن مشغول اطفای حریق الیت هستند
سخنگوی دولت: عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا انجام می‌شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش: آماده پاسخگویی به تهدیدات هستیم
امیر جهانشاهی، فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
پشتیبانی همه‌جانبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از اهداف عالیه بسیج
روایت پزشکیان از برگزاری «نشست تصمیم»
عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در‌ اجرای قانون جهش تولید مسکن
وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دولتی از زمین‌های تحت اختیارشان دل نمی‌کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه اول آذر
تاکید عارف بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های کشور برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
پاسخ عراقچی به دعوت همتای لبنانی برای مذاکره
اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقلاب
سفر وزیر امور خارجه به عمان و هلند