وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه‌ام این است که ظرف یک الی دو ماه آینده تکلیف سهام عدالت و جاماندگان را مشخص کنم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، درباره طرح سهام عدالت و وضعیت جاماندگان گفت: طرح سهام عدالت در شورای عالی بورس تقریبا نهایی و جمع‌بندی شده است و در ستاد اقتصادی دولت نیز مطرح شده است. نکاتی مطرح شد که قرار است به شورای عالی بورس بازگردد و پس از اصلاح، دوباره به دولت ارسال شود تا جزئیات آن مشخص شود. 

او افزود: این فرآیند دارای یک روند بروکراتیک است و ممکن است زمان‌بر باشد. برنامه من این است که ان‌شاالله تا دو ماه آینده این موضوع را به سرانجام برسانم.

مدنی‌زاده همچنین به وضعیت افرادی که هم‌اکنون سهام عدالت دارند و نمی‌توانند از منافع آن به درستی استفاده کنند، اشاره کرد و گفت: برنامه اول ما این است که تعهدات قبلی را ایفا کنیم. ما در واقع به ۵۰ میلیون نفر بدهکار هستیم و اول باید تعهدات خود را نسبت به آنها تعیین تکلیف کنیم. اگر به این افراد جدیدی اضافه کنیم، چه فایده‌ای دارد؟ بنابراین، ابتدا باید تعهداتمان را به سرانجام برسانیم و سپس به مرحله بعدی خواهیم پرداخت. 

