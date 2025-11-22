صدراعظم آلمان به ترامپ تاکید کرد که اروپا باید در روند پایان جنگ اوکراین حضور داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان گفت که در یک تماس تلفنی طولانی برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روشن کرده است که اروپا باید بخشی از هر گونه فرآیند پایان دادن به جنگ باشد.

مرتس گفت که جنگ‌ها نباید توسط قدرت‌های بزرگ به کشور‌های آسیب دیده دیکته شود و افزود که این جنگ تنها با رضایت اوکراین و اروپا می‌تواند پایان یابد.

صدراعظم آلمان پس از اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ گفت: «اگر اوکراین در این جنگ شکست بخورد و احتمالاً فرو بپاشد، بر سیاست قاره اروپا تأثیر خواهد گذاشت؛ و به همین دلیل است که ما به این موضوع بسیار متعهد هستیم.» وی افزود: «در حال حاضر فرصتی برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد، اما ما هنوز راه زیادی تا حصول نتیجه خوب برای همه داریم.»

مرتس گفت که او همچنین به ترامپ نحوه برخورد روسیه با تفاهم‌نامه بوداپست را یادآوری کرد. او افزود: «به همین دلیل است که اکنون باید تضمین‌های امنیتی دیگری داده شود، توافقات قابل اعتمادتری باید منعقد شود.»

توافقنامه بوداپست یک سند بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۴ میان اوکراین، روسیه، آمریکا و انگلیس امضا شد. طبق این توافق، اوکراین سلاح‌های هسته‌ای خود را تحویل داد و در مقابل روسیه، آمریکا و انگلیس متعهد شدند که استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کنند.

طبق طرح جدیدی که برای پایان دادن به جنگ اوکراین ارائه شده و مورد حمایت دونالد ترامپ است، کی‌یف باید تمامی منطقه دونباس در شرق را به روسیه واگذار کند. بخشی از این مناطق هنوز در کنترل اوکراین است و طی جنگ به تصرف روسیه درنیامده است.

