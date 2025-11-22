رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر لزوم استمرار پروازهای تخصصی تا مهار و اطفای کامل حریق در جنگل های "الیت" مرزن آباد تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا افلاطونی گفت: با توجه به وسعت حریق و همچنین صعب‌العبور بودن منطقه و وزش باد، عملیات هوایی اطفای حریق در منطقه جنگلی " الیت " مرزن آباد همچنان باید تداوم داشته باشد.

وی اظهار داشت: در تماس تلفنی با معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع، آخرین وضعیت حریق و نیازهای عملیاتی تشریح شد.

وی با اشاره به وسعت، داشتن شیب تند و صعب‌العبور بودن کانون‌های فعال، بر ضرورت تداوم پشتیبانی هوایی تا اطفای کامل حریق تاکید کرد و خواستار ادامه پروازهای تخصصی تا مهار کامل و پاک‌سازی نهایی منطقه شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از همراهی و همکاری وزارت دفاع قدردانی کرد و گفت: مهار آتش در چنین عرصه‌ای بدون پشتیبانی هوایی امکان‌پذیر نیست.

افلاطونی ادامه داد: تداوم این همکاری برای جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره آتش در نقاط مخفی جنگل الیت ضروری است.

وی همچنین از تلاش‌های جهادگونه و همکاری مؤثر تیم‌های عملیاتی هوانیروز سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال‌احمر در کنترل و مهار آتش در جنگل "الیت " مرزن آباد قدردانی کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های عملیات در عرصه‌های جنگلی و کوهستانی، حضور به‌ موقع و عملکرد حرفه‌ای نیروهای پروازی و امدادی را عامل مهمی در تسریع روند مهار آتش در عرصه های جنگلی "الیت" عنوان کرده و افزود: هماهنگی مثال‌زدنی دستگاه‌ها و فداکاری نیروهای عمل‌کننده، نمونه‌ای ارزشمند از هم‌افزایی ملی در حفاظت از جنگل‌ها و سرمایه‌های طبیعی کشور است.

رئیس سازمان همچنین بر استمرار حمایت‌ها، تقویت ظرفیت‌های عملیاتی و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی تمامی نیروهای حاضر در صحنه تأکید کرد.

عرصه های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبانماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد نیز از روز شنبه هفته جاری آغاز شد و اکنون وارد هفتمین روز شده است که با وجود به کارگیری سه فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، بخش زیادی از آتش در عرصه های جنگلی این منطقه مهار شده است و تنها بخش کمی در حال سوختن است.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش سوزی شده بود که با اجرای عملیات اطفای هوایی و زمینی آتش در هفت هکتار از این عرصه خاموش شده است و تنه آتش در کمتر از یک هکتار از این عرصه های ملی هنوز شعله ور است.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

منبع ایرنا