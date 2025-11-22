باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به آلودگی هوا و همچنین شیوع آنفولانزا مدارس در برخی از استان‌های کشور ۲ آذر غیرحضوری و یا تعطیل شد.

مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک البرز فردا یکشنبه تعطیل شد

بر اساس بررسی های دقیق صورت گرفته به اطلاع شهروندان استان البرز می رساند تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک استان فردا یکشنبه تعطیل و آموزش از طریق فضای مجازی صورت خواهد گرفت.

تعطیلی مدارس، ادارات و دانشگاه‌های برخی مناطق آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا گفت: فردا یکشنبه دوم آذرماه مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، بناب و شبستر تعطیل اعلام می‌شود.

غیرحضوری شدن مدارس منطقه سیستان در روز یکشنبه

مسوول ستاد بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامت دانش‌آموزان، فعالیت آموزشی مدارس منطقه سیستان در روز یکشنبه (دوم آذر) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدارس و دانشگاه‌های ۸ شهر اصفهان غیرحضوری شد

به‌دلیل هشدار نارنجی هواشناسی و افزایش شدید آلودگی هوا، کلاس‌های درس در تمام مدارس و دانشگاه‌ها در نواحی شش‌گانه شهر اصفهان و چند شهرستان استان (فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، برخوار، مبارکه، لنجان) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مدارس مشهد فردا یکشنبه دوم آذر ۱۴۰۴ هم تعطیل است

استاندار خراسان رضوی گفت: با تصمیم گیری های انجام شده و به دلیل جلوگیری از شیوع آنفلونزا در بین دانش آموزان مدارس مشهد و برخی نقاط دیگر فردا تعطیل خواهد بود و دانش آموزان به صورت غیرحضوری آموزش را دنبال خواهند کرد.

مدارس اراک، ساوه و شازند برای دومین روز متوالی در هفته جاری تعطیل شد

مدارس اراک، ساوه و شازند فردا (یکشنبه ) برای دومین روز متوالی در هفته جاری با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای این استان تعطیل و آموزش در بستر شاد برگزار می‌شود.