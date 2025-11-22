باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا کاظمی گفت: دو ستون اقتدار جمهوری اسلامی ایران قدرت علمی و اقتدار فرهنگی است و مسیر تحول آموزش و پرورش نیز بر همین دو محور طراحی شده است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل فرهنگ بسیج در پیشبرد اهداف کشور اظهار کرد: فرهنگ خدمت بی‌منت، تلاش خالصانه، ساده‌زیستی، ولایت‌مداری و ایثار و شهادت از برجسته‌ترین ویژگی‌های فرهنگ بسیجی است و این روحیه در همه دوران‌ها حافظ دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران بوده است.

کاظمی یادآور شد: «هفته بسیج» فرصتی است تا مسئولان و مردم زندگی و عملکرد خود را با شاخص‌های فرهنگ بسیجی مقایسه کنند و ببینند تا چه اندازه در خدمت بی‌منت، کار جهادی و رفتارهای مؤمنانه پیش رفته‌اند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ایران طی ۴۶ سال بخوبی و با درایت تمام در برابر تحریم‌ها، جنگ و صدها توطئه ایستادگی کرده است.

کاظمی گفت: اقتدار جمهوری اسلامی از دو حوزه مهم ایجاد شد، نخست قدرت علمی که دستاوردهای آن در صنایع دفاعی، پزشکی، هسته‌ای و فناوری‌های نوین آشکار است و دوم اقتدار فرهنگی که ریشه در ایمان، ولایت‌مداری و فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

کاظمی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های علمی جهان افزود: طی سال‌های اخیر جوانان و دانش‌آموزان کشور در ۱۴ رشته المپیادی مدال پرشماری جهانی کسب کردند و در برخی رشته‌ها نیز بیش از ۲۰ پله ارتقا داشتند.

سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش بالاترین بازده را دارد

کاظمی با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «هزینه در آموزش و پرورش، بالاترین نوع سرمایه‌گذاری است» گفت: هر میزان که جامعه برای معلمان ارزش قائل شود و به آموزش و پرورش بها بدهد، به همان میزان محصول بهتر و نیروی انسانی توانمندتر برای آینده کشور برداشت خواهد شد.

وی ادامه داد: سنگ بنای تربیت نیروی انسانی در مدرسه گذاشته می‌شود و دانشگاه ادامه‌دهنده این مسیر است، بنابراین هر مقدار در این حوزه سرمایه‌گذاری شود، بازده آن در آینده کشور چند برابر خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجرای نقشه راه ملی تحول در آموزش و پرورش بیان کرد: این نقشه شامل تحول در برنامه درسی، تحول در ساختار نظام آموزشی، توسعه هوشمندسازی و جهش در حوزه مهارت‌آموزی است که با رویکرد تخصصی در حال اجراست.

وی عنوان کرد: از اولویت اصلی دولت در شرایط حاضر توسعه نهضت عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت و جهش در نهضت تعلیم و تربیت است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در حوزه فضا و تجهیزات، هفت هزار و ۷۰۰ پروژه آموزشی در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود:در استان بوشهر ۸۱۶ کلاس درس هدف‌گذاری شده که از این تعداد ۲۲۶ کلاس تا مهر تحویل شد، نزدیک ۳۰۰ کلاس تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد و ۲۹۰ کلاس نیز تا مهر ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین به اجرای الگوی جدید تجهیزات آموزشی بر پایه فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: این استانداردها هم‌اکنون در ۳۲ مدرسه استان بوشهر به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

کاظمی با تأکید بر اینکه مهمترین دغدغه آموزش و پرورش، کیفیت آموزشی و تربیتی است، گفت: تحول در کیفیت نیازمند صبر، استمرار و سرمایه‌گذاری بلندمدت است؛ همان‌طور که ساخت هویت و ارتقای فرهنگ، یک کار زمان‌بر است.

وی افزود: ما کار را از آموزش معلمان، توانمندسازی مدیران مدارس، تقویت بخش پرورشی و فرهنگی، توسعه ورزش دانش‌آموزی و توجه به سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان آغاز کرده‌ایم.

تداوم دستاوردهای بوشهر در مسیر توسعه آموزشی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دستاوردهای استان بوشهر گفت: در حوزه فضا و تجهیزات اقدامات مؤثری انجام شده و در شاخص‌های کیفیت‌بخشی نیز، از جمله اعتکاف دانش‌آموزی، حضور پرشور در یوم‌الله ۱۳ آبان، توسعه نماز جماعت مدارس و برنامه‌های همیاران، استان بوشهر عملکرد برجسته‌ای داشته است.

وی ادامه داد: در مصوبات سفر رئیس جمهور به استان بوشهر ۲.۲ همت به آموزش‌و پرورش اختصاص یافت که رقم بسیار قابل توجهی است و می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات آموزشی استان را برطرف کند.

وی افزود: تا امروز هفت هزار میلیارد ریال از اعتبارات سفر به آموزش‌وپرورش تخصیص یافته و عملیاتی شده و علاوه بر این، چهار هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات نوسازی برای ساخت مدارس و اجرای پروژه‌های آموزشی استان در نظر گرفته شده است.

کاظمی ادامه داد: برای ارتقای سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و تأمین تجهیزات مدارس استان700میلیارد ریال اختصاص یافته و همچنین 800 میلیارد ریال برای تقویت زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر پیش‌بینی شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به پروژه‌های جدید استان بوشهر گفت: ساخت مدرسه ویژه اوتیسم از جمله تعهدات مهم این سفر است و آن را به‌صورت ویژه پیگیری می‌کنیم .

کاظمی یادآور شد: همچنین ایجاد نمایندگی آموزش‌ و پرورش عشایر نیز ویژه پیگیری می‌شود و پیش از پایان سال و نهایی شدن بودجه، اعتبار موردنیاز آن پیش‌بینی و ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: در شهرستان دیر نیز وعده ساخت سالن اجتماعات به نام شهید طالب ابراهیمی داده‌ شد که این مهم نیز به طور ویژه دنبال خواهد شد.

کاظمی تاکید کرد: بهسازی، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی با استفاده از اعتبارات تخریب و بازسازی و همچنین منابع سفر ریاست‌جمهوری در دستور کار جدی ما قرار دارد و امیدواریم در روند اجرای مصوبات سفر، این موضوعات نیز حل شود.

وی گفت: استان بوشهر یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است و امروز نزدیک ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در این استان انجام می‌شود.

کاظمی یادآور شد: عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه پتروشیمی صندوق فرهنگیان نیز به‌زودی در این استان آغاز می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با ابراز خرسندی از ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی استان بوشهر اظهار کرد: از حمایت‌ها و همراهی نمایندگان، استاندار ، فرمانداران و شورای تأمین که همواره کنار آموزش‌وپرورش بودند قدردانی می‌کنم و امیدوارم با دعای خیر مردم و تلاش همه عزیزان، بتوانیم خدمات شایسته‌ای به جامعه فرهنگیان ارائه دهیم.

