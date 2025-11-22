رئیس کل بانک مرکزی گفت: بسیاری از دارایی‌های ارزشمند بانک آینده مشتری دارند و هرکدام از این دارایی‌ها روش فروش و ارزش‌گذاری خاص خود را می‌طلبند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمدرضا فرزین در حاشیه آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین) درباره بالا رفتن نرخ سود در شبکه بانکی گفت: نرخ سود در نظام مالی به‌دلیل افزایش فروش اوراق بالا رفته است. کنترل نقدینگی کاری بسیار سخت است و وقتی بانک مرکزی برای مهار نقدینگی اقدام می‌کند، طبیعی است که نرخ سود افزایش پیدا می‌کند. اکنون نرخ فروش اوراق و ابزار‌های مالی در بازار، به‌طور قابل توجهی بالا رفته و این موضوع یک چالش مشترک میان نظام بانکی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است.

وی افزود: اگر نرخ سود بانکی ۲۳ درصد باشد، اما در بازار‌های موازی نرخ سود ۳۷ درصد ثبت شود، مدیریت آن دشوار خواهد بود. این موضوع در جلسات مطرح شده و امیدواریم با همکاری مشترک، نرخ‌ها به تعادل برسد. در عین حال، بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه دهد رشد نقدینگی از کنترل خارج شود و این یکی از نگرانی‌های اصلی ماست.

وضعیت فروش دارایی‌های بانک آینده

رئیس کل بانک مرکزی درباره امکان فروش دارایی‌های بانک آینده برای جبران ناترازی توضیح داد: اگر دارایی‌ها به‌خوبی قابل فروش بود، خود بانک در سال‌های گذشته این کار را انجام می‌داد. اکنون مسئولیت این فرآیند با صندوق ضمانت سپرده‌هاست؛ نه بانک مرکزی. وظیفه صندوق همین است و خوشبختانه بسیاری از دارایی‌های ارزشمند بانک آینده مشتری دارند.

او ادامه داد: دارایی‌های بانک آینده متنوع است؛ از جمله ایران‌مال، مشهد مال، فرمانیه مال و سایر املاک و شرکت‌ها و هرکدام از این دارایی‌ها روش فروش و ارزش‌گذاری خاص خود را می‌طلبند. اکنون برای بخشی از این املاک، مذاکرات با خریداران در جریان است.

وضعیت سهامداران بانک آینده

فرزین با اشاره به روند خرید سهام توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها گفت: بر اساس قانون، تکلیف سهامداران مشخص است. حدود ۶۰۰ میلیارد تومان سهام تاکنون توسط صندوق خریداری شده و تقریباً ۱۴ تا ۱۵ درصد سهامداران سهام خود را فروخته‌اند. برخی سهامداران فروش نداشتند و سهامداران عمده نیز باید وضعیت دارایی‌ها بعد از ارزش‌گذاری مشخص شود تا تکلیف سهم آنها تعیین شود.

وی افزود: سهامداران خرد نیز می‌توانند سهام خود را بفروشند؛ خریدار وجود دارد و صندوق ضمانت سپرده‌ها آماده خرید است. اگر نخواهند بفروشند، فرآیند تعیین‌تکلیف مطابق مقررات ادامه پیدا می‌کند.

توضیح درباره خریداران ایران‌مال

فرزین در پاسخ به پرسشی درباره خریداران احتمالی ایران‌مال، گفت: تا زمانی که موضوع قطعی نشده و توان خرید تأیید نشده باشد، نمی‌توانیم درباره اسامی خریداران توضیح دهیم. پیشنهاداتی مطرح شده، اما هنوز هیچ‌چیز قطعی نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان بار دیگر بر لزوم شفافیت و اصلاح ساختاری در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: تمام این اقدامات، از جمله فروش دارایی‌ها، ساماندهی سهامداران و مدیریت نرخ سود، در جهت تقویت ثبات مالی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران دنبال می‌شود.

منبع: بانک مرکزی

برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک آینده
