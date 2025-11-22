مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفلوآنزا و با هدف کنترل این بیماری و حفظ سلامت دانش‌آموزان، فعالیت آموزشی مدارس منطقه سیستان در روز یکشنبه (دوم آذر) به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مجید محبی گفت: بر اساس تصمیم مدیریت بحران استان، مدارس پنج شهرستان منطقه سیستان شامل زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در تمام مقاطع تحصیلی و در ۲ شیفت صبح و عصر روز یکشنبه به شکل غیرحضوری دایر خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این تصمیم در پی افزایش موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اتخاذ شده است از خانواده‌ها خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و همکاری لازم را برای حفظ سلامت دانش‌آموزان داشته باشند.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، مدیریت بحران
خبرهای مرتبط
تعطیلی دانشگاه‌ها و مدارس ۱۱ شهرستان خوزستان بدلیل گردوغبار
تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی نوبت عصر در برخی از شهرستان های خوزستان
اعلام تعطیلی مدارس نوبت صبح ایذه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اجرای ۳۷۰ برنامه در ایرانشهر به مناسبت هفته بسیج
آخرین اخبار
اجرای ۳۷۰ برنامه در ایرانشهر به مناسبت هفته بسیج