علامه سید محمدحسین طباطبایی چهره برجسته ایرانی در حوزه عرفان و فلسفه است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان اینکه علامه سید محمدحسین طباطبایی چهره برجسته ایرانی در حوزه عرفان و فلسفه، در نشست عمومی یونسکو، در فهرست جهانی بزرگداشت‌های این سازمان برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه این نام‌گذاری باید به معرفی و شناخت فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی مخصوصاً علامه طباطبایی ختم شود، از رسانه‌ها به ویژه صداوسیما خواست برنامه‌ها و مستند‌های فاخر برای صاحب تفسیر المیزان کار شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به رویداد ملی «ایران جان» که با گردهم آوردن توان رسانه‌ای کشور، فرصتی تازه برای نمایش ظرفیت‌های استان‌ها و تعامل گسترده میان برنامه‌سازان ملی و استانی فراهم کرده است افزود:این رویداد بستر و فرصتی است که تمام استان‌ها به ویژه استان آذربایحان شرقی بیشتر معرفی شود.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه امروزه با وفات عزیزان، علاوه بر مصیبت عزاداری که به افراد وارد می‌شود هزینه بسیار سنگینی نیز بر دوش آنان گذاشته می‌شود گفت: برای اصلاح آداب و رسوم غلط مراسمات عزاداری باید میثاق نامه‌ای تهیه و تنظیم و اجرایی می‌شود و سپس از همه ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج آن استفاده شود.