باشگاه خبرنگاران جوان _ با توجه به روند افزایشی شاخص آلایندگی هوای شهرهای اراک، ساوه و شازند جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل و بر اساس تصمیات اتخاذ شده، تمام دورههای آموزشی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در شهرهای اراک، ساوه و شازند و روستاهای کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، غینر، راشان، دهپول، علیآباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجیآباد، گاوخانه، جمال آباد، مرزیجران، خانهمیران و نظمآباد فردا ( یکشنبه) در نوبت صبح و عصر به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار خواهد شد و مهدهای کودک و مراکز پیشدبستانی تعطیل هستند.
موافقت با دور کاری مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینهای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداریهای اراک، ساوه و شازند و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر تاکیدات کارگروه اضطرار آلودگی هوا است.
در این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروههای سنی حساس از جمله بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار درخواست شده که تردد غیرضرور نداشته باشند و در فضای باز ماسک بزنند و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند.
منبع ایرنا