حملات متعدد رژیم صهیونیستی به مرکز و شمال غزه امروز جان ۲۰ فلسطینی از جمله ۴ کودک را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ فلسطینی از جمله ۴ کودک را به شهادت رسانده و ۸۳ نفر دیگر را زخمی کرده است.

رامی مهنا، مدیر عامل بیمارستان شفا، جایی که مجروحان به آنجا منتقل شدند، گفت: یکی از حملات یک وسیله نقلیه را هدف قرار داد که ۱۱ شهید و بیش از ۲۰ زخمی برجای گذاشت. 

محمد ابو سلمیه، مدیر بیمارستان شفا گفت که اکثر مجروحان کودک بودند. 

به گفته مقامات بهداشتی، حمله دیگری که خانه‌ای را در نزدیکی بیمارستان العوده در مرکز غزه هدف قرار داد، حداقل سه نفر را به شهادت رساند و ۱۱ نفر دیگر را زخمی کرد. 

همچنین گفته شده حمله به خانه‌ای در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه، حداقل هفت نفر از جمله یک کودک را به شهادت رسانده و ۱۶ نفر دیگر را زخمی کرده است.

افزون بر حملات ذکر شده، رژیم صهیونیستی خانه‌ای را در دیر البلح در مرکز غزه هدف قرار داده و سه نفر از جمله یک زن را به شهادت رساند.

خلیل ابوحطب، شهروند فلسطینی در دیر البلح گفت: «ناگهان صدای انفجار مهیبی شنیدم. به بیرون نگاه کردم و دودی را دیدم که تمام منطقه را پوشانده بود. نمی‌توانستم چیزی ببینم. گوش‌هایم را گرفتم و شروع به فریاد زدن کردم تا مردم فرار کنند. وقتی دوباره نگاه کردم، متوجه شدم که طبقه بالای خانه همسایه‌ام از بین رفته است.» وی افزود: «این آتش‌بس شکننده است. هیچ جای امنی وجود ندارد.»

رژیم صهیونیستی پیش از این نیز موج‌های مشابهی از حملات را انجام داده است. مقامات بهداشتی غزه اعلام کردند که در یک دوره ۱۲ ساعته بین روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، دست کم ۳۳ فلسطینی که عمدتا زن و کودک بودند، به شهادت رسیدند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهادت فلسطینیان ، حمله اسرائیل ، نوار غزه
خبرهای مرتبط
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
اذعان ونس: پول، سلاح یا تحریم‌های بیشتر موجب پیروزی اوکراین نمی‌شود
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
آخرین اخبار
صدراعظم آلمان: جنگ اوکراین فقط با رضایت اروپا و کی‌یف تمام می‌شود
مقامات آمریکایی و اوکراینی در سوئیس درباره طرح صلح گفت‌و‌گو خواهند کرد
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
رژیم صهیونیستی با دو موشک، روستایی در جنوب لبنان را هدف قرار داد
اوکراین طرح جدید را امضا می‌کند یا شرایط برای آن بدتر خواهد شد
مسکو: دیدار جدید پوتین و ترامپ همچنان در دستور کار است
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
هشدار جدی صندوق نجات کودکان: افغانستان در محاصره مواد منفجره
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
سفر مقامات طالبان به دهلی‌نو؛ هند و افغانستان رایزن بازرگانی تعیین می‌کنند
سازمان ملل ۲۹ حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری را در یک هفته ثبت کرد
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
اذعان ونس: پول، سلاح یا تحریم‌های بیشتر موجب پیروزی اوکراین نمی‌شود
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
پولیتیکو: آمریکا معتقد است که زلنسکی به دلیل رسوایی فساد طرح ترامپ را می پذیرد
ممدانی خطاب به ترامپ: نیویورکی‌ها با جنگ‌های بی‌پایان مخالفند
ستایش ترامپ از شاهزاده سعودی: سیاست خارجی یا معامله شخصی
ترامپ: به‌زودی با مادورو گفت‌و‌گو می‌کنم
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
پوتین: طرح صلح جدید را دریافت کرده‌ایم
سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان جنایت جنگی است
توصیه پاپ به نوجوانان آمریکایی: از هوش مصنوعی برای انجام تکالیف خود استفاده نکنید!