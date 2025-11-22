حملات متعدد رژیم صهیونیستی به مرکز و شمال غزه امروز جان ۲۰ فلسطینی از جمله ۴ کودک را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ فلسطینی از جمله ۴ کودک را به شهادت رسانده و ۸۳ نفر دیگر را زخمی کرده است.

رامی مهنا، مدیر عامل بیمارستان شفا، جایی که مجروحان به آنجا منتقل شدند، گفت: یکی از حملات یک وسیله نقلیه را هدف قرار داد که ۱۱ شهید و بیش از ۲۰ زخمی برجای گذاشت.

محمد ابو سلمیه، مدیر بیمارستان شفا گفت که اکثر مجروحان کودک بودند.

به گفته مقامات بهداشتی، حمله دیگری که خانه‌ای را در نزدیکی بیمارستان العوده در مرکز غزه هدف قرار داد، حداقل سه نفر را به شهادت رساند و ۱۱ نفر دیگر را زخمی کرد.

همچنین گفته شده حمله به خانه‌ای در اردوگاه نصیرات در مرکز غزه، حداقل هفت نفر از جمله یک کودک را به شهادت رسانده و ۱۶ نفر دیگر را زخمی کرده است.

افزون بر حملات ذکر شده، رژیم صهیونیستی خانه‌ای را در دیر البلح در مرکز غزه هدف قرار داده و سه نفر از جمله یک زن را به شهادت رساند.

خلیل ابوحطب، شهروند فلسطینی در دیر البلح گفت: «ناگهان صدای انفجار مهیبی شنیدم. به بیرون نگاه کردم و دودی را دیدم که تمام منطقه را پوشانده بود. نمی‌توانستم چیزی ببینم. گوش‌هایم را گرفتم و شروع به فریاد زدن کردم تا مردم فرار کنند. وقتی دوباره نگاه کردم، متوجه شدم که طبقه بالای خانه همسایه‌ام از بین رفته است.» وی افزود: «این آتش‌بس شکننده است. هیچ جای امنی وجود ندارد.»

رژیم صهیونیستی پیش از این نیز موج‌های مشابهی از حملات را انجام داده است. مقامات بهداشتی غزه اعلام کردند که در یک دوره ۱۲ ساعته بین روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، دست کم ۳۳ فلسطینی که عمدتا زن و کودک بودند، به شهادت رسیدند.

منبع: الجزیره