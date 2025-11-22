باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -سردار عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا در همایش ارکان محلات اسلامی در آذرشهر گفت: مساجد نه تنها باید محل عبادت باشند، بلکه باید به عنوان مراکز مقابله با توطئه‌های دشمنان و ترویج ارزش‌های اسلامی در سطح جامعه فعال باشند.

وی همچنین به نقش بی‌بدیل شهید آیت‌الله مدنی در پیروزی عملیات سوسنگرد و دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: شهید مدنی با روحیه بسیجی و جهادی خود نقش بسیار مهمی در تقویت روحیه رزمندگان داشت و باید این روحیه در نسل‌های امروز نیز تقویت شود.

وی در ادامه افزود: دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران به دلیل باور‌های دینی و ارزش‌های اسلامی است و این امر بر اهمیت حفظ و تقویت این ارزش‌ها تأکید دارد.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان این که مساجد باید در محلات فعال و پویا باشند، یادآور شد: نقش مساجد در جذب جوانان و کودکان به این مراکز دینی باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

سردار عباسقلی‌زاده همچنین به نقش محوری مساجد در جهاد تبیین و مبارزه با توطئه‌های دشمنان اشاره کرد و گفت:هیأت امنای مساجد باید برای تربیت نسل‌های تراز انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی کنند و کلاس‌های تربیتی و آموزشی باید در مساجد به‌طور منظم برگزار شود.

وی در پایان تأکید کرد: مساجد باید به عنوان سنگر اسلام و انقلاب باقی بمانند و برای حفظ آنها باید تمام تلاش خود را به‌کار بگیریم.

وی با اشاره به مقاومت اسلامی مردم درجنگ‌۱۲ روزه گفت: در کنار توان موشکی ایران اسلامی، باور انقلابی و روحیه جهادی مردم دشمن متجاوز را شکست داد و باید بیش از پیش توان دفاعی و نظامی خود را در قبال تهدیدات احتمالی دشمن بالا ببریم

در پایان این مراسم از ارکان فعال مساجد محلات شهرستان آذرشهر تجلیل شد.