رئیس‌جمهور، دستورات لازم برای اجرای ساختار سازمانی، تأمین اعتبار تعمیرات قطار‌های حومه‌ای و شیوه‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه ریلی حومه‌ای را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز شنبه اول آذر ۱۴۰۴، با حضور در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی، روند تصمیم‌گیری درباره توسعه و تکمیل خطوط ریلی حومه‌ای را که پیش‌تر در بازدید روز هشتم آبان ۱۴۰۴، مورد بررسی قرار داده بود، پیگیری کرد.

در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده درباره مطالعات تطبیقی میان شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و منطقه‌ای در کلان‌شهر‌های پاریس و برلین و مقایسه آن با تهران ارائه شد. 

رئیس‌جمهور پس از شنیدن این گزارش، بر نهایی‌کردن ساختار سازمانی، چگونگی مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها و شکل‌گیری مجموعه‌های غیردولتی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های ناتمام حمل‌ونقل عمومی ریلی حومه‌ای تأکید کرد.

در این نشست، فرزانه صادق نیز گزارش کامل سفر خود به چین و جزئیات خدمات قطار‌های حومه‌ای و نیاز‌های زیرساختی و ناوگانی این بخش را ارائه کرد.

این جلسه در ادامه بازدید رئیس‌جمهور از شبکه ریلی منطقه‌ای تهران در ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد که طی آن دکتر پزشکیان بر تکمیل نقاط تبادلی شبکه ریلی و مترو و تأمین منابع برای تعمیرات اساسی ۹ دستگاه ریل‌باس تأکید کرده بود.

رئیس‌جمهور در جلسه امروز، تأمین ناوگان ریلی با استفاده از ظرفیت مولدسازی و فراخوان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از اولویت‌های ساماندهی حمل‌ونقل عمومی دانست و هدف از این اقدام را کاهش ضرر و زیان در دوره بهره‌برداری عنوان کرد.

طبق دستور پزشکیان، سازمان برنامه و بودجه موظف شد نسبت به تأمین مالی تعمیرات ناوگان ریلی اقدام کند. همچنین سازمان اداری و استخدامی مکلف شد ساختار مناسب برای تشکیل شرکت مادر تخصصی حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای و منطقه‌ای، به‌ویژه در منطقه تهران را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی تنظیم و ارائه کند.

پیش‌تر مدیرعامل شرکت راه‌آهن اعلام کرده بود که با تکمیل طرح توسعه قطار‌های حومه‌ای و منطقه‌ای، امکان جابه‌جایی سالانه ۱۶۰ میلیون مسافر با ۳۰۰ دستگاه ریل‌باس فراهم خواهد شد و در همین راستا توسعه خطوط غرب استان تهران پیشرفت ۷۵ درصدی داشته است.

منبع: ریاست جمهوری 

برچسب ها: قطار حومه ای ، مسعود پزشکیان
