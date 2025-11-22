باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -علی قربانی معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: شاهد اختصاص خودرو آتش نشانی به تمامی بخشهای فاقد این امکانات در شهرستانهای میانه و ترکمانچای خواهیم بود.
وی در خصوص اختصاص خودروهای حمل زباله و روستاهای دارای دهیاری فاقد این امکانات افزود: در تلاشیم ضمن تامین ۱۰۰ درصدی اعتبارات مورد نیاز جهت تحقق این مهم برای دهیاریهای منتخب، مابقی دهیاریهای شهرستانهای میانه و ترکمانچای را با طرح مشارکتی سازمان تحت پوشش قرارداده و از این امکانات برخوردار سازیم.
وی همچنین از اختصاص تسهیلات کم بهره تا ۵ برابر بودجه دهیاریها به طرحهای درآمدزایی دهیاریها در حوزه شهرستانهای میانه و ترکمانچای خبر داد و افزود: آمادهایم تا پایان امسال در صورت ارائه طرح درآمدزایی از سوی دهیاریهای این دو شهرستان جهت پرداخت در کمیته ملی وام سازمان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به تصویب برسانیم.
قربانی همچنین اعلام نمود منابع مالی لازم را جهت خرید ۳ دستگاه ماشین آلات به شهرداری زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و مشارکت تا سقف ۶۰ میلیارد ریال جهت نوسازی خودرو آتش نشانی و یا خرید آن به صورت مشارکتی در شهرداریهای فاقد این امکانات اختصاص خواهیم داد.
در این جلسه مهدی اسماعیلی نماینده میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی هم گفت: امیدواریم تامین وتخصیص اعتبارات به موقع انجام گرفته و تهیه و نوسازی ناوگان خدمات رسانی در زمینه خودرو حمل زباله و نیز آتش نشانی برای شهرداریهای میانه، ترکمانچای، آقکند، ترک، آچاچی و صومعه علیا و نیز دهیاریهای منتخب و حائز شرایط شهرستانهای میانه و ترکمانچای با سرعت کارسازی گردد.
وی با اشاره به اخذ مجوز ناحیه بندی شهرداری میانه طی سال گذشته، اظهار داشت: مشکل تامین نیرو و تامین اعتبارات آن نیز از جمله مسائل مورد انتظار جهت مساعدت در مسیر اجرایی شدن این موضوع میباشد که مکاتبات آن از سازمان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور انجام خواهد پذیرفت.