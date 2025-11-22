مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، حضور و هوشمندی بی سابقه مردم عراق در انتخابات اخیر را دستاوردی بزرگ قلمداد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی امروز شنبه یکم آذرماه در دیدار سید محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حکیم و نایب رییس جریان حکمت ملی عراق، گفت: رابطه بین ایران و عراق محکم، تاریخی، ریشه‌دار و بدون گسست است و روز به روز نیز استحکام بیشتری می‌یابد و مایه امید جهان اسلام خواهد بود.

حکیم نیز در این دیدار آخرین وضعیت کشور عراق پس از انتخابات اخیر را تشریح کرد و اقبال و حضور بی سابقه مردم در انتخابات با وجود توطیه‌های دشمنان را دستاوردی بزرگ برای کشور عراق ارزیابی کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از پیام ولایتی درباره انتخابات عراق، آن را حاوی نکاتی بسیار مهم دانست.

منبع: ایرنا 

