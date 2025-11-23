مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش از سنجش دانش‌آموزان در ۸ مؤلفه روان‌شناختی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - سمیه ابراهیمی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اهمیت ابعاد مختلف هویتی دانش‌آموزان گفت: هویت ملی، هویت مذهبی و هویت جنسی سه بخش اصلی هویت دانش‌آموزان است. بخش هویت جنسی نیز بسیار مهم است و ما معتقدیم این هویت در بستر خانواده و اجتماع شکل می‌گیرد. از همین رو آموزش‌های لازم را به خانواده‌ها و دانش‌آموزان ارائه می‌کنیم تا از منظر تربیتی و پیشگیرانه بتوانند مسیر سالمی را طی کنند. اما موضوع تغییر جنسیت یک مسئله کاملاً پزشکی است و در حوزه مأموریت‌های آموزش و پرورش قرار نمی‌گیرد.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش درباره برنامه ملی نماد افزود: نماد یک طرح مقطعی نیست، بلکه برنامه‌ای ملی و فرا قوه‌ای است که پنج مرحله دارد. مرحله نخست آموزش مهارت‌های ارتقایی و پیشگیرانه است. در مرحله دوم غربالگری انجام می‌شود. مرحله سوم شامل مصاحبه‌های تشخیصی و مداخلات کوتاه‌مدت است و در مرحله پنجم درمان در مراکز مشاوره و در صورت نیاز ارجاع به نهادهای بوم سازمانی پیش‌بینی شده است.

ابراهیمی ادامه داد: مهم‌ترین بخش نماد، آموزش مهارت‌های پیشگیرانه و پس از آن شناسایی و غربالگری دانش‌آموزان است. ارائه خدمات تخصصی روانشناختی و مشاوره‌ای نیز برای دانش‌آموزانی که نیاز دارند در همین چارچوب انجام می‌شود. با حضور آقای کاظمی وزیر آموزش و پرورش، این برنامه از نظر کیفیت تقویت و جلسات ستاد راهبری وزارتخانه با ۲۸ نشست منظم فعال شده است. آموزش‌ها نیز با تمرکز ویژه بر مناطق هدف دنبال می‌شود و اکنون گفتمان غالب در وزارتخانه این است که همه ارکان آموزش و پرورش در حوزه آسیب‌های اجتماعی وظیفه و نقش دارند.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: هرجا نماد با کیفیت و کامل اجرا شده، نتایج کیفی و کمی مشخصی داشته است. سال گذشته این برنامه در ۳۲ منطقه هدف اجرا شد. با وجود اینکه اجرای آن از نیمه سال آغاز شد، به دلیل برخی محدودیت‌ها، با این حال کاهش آسیب‌ها در این مناطق به شکل واضح مشاهده شد. امسال نیز پس از جمع‌بندی نهایی، میزان کاهش آسیب‌ها در مناطق هدف اعلام خواهد شد.

ابراهیمی گفت: سال گذشته بیش از ۸ میلیون دانش‌آموز غربالگری شدند و امسال نیز به‌جز پایه دوازدهم همه ارزیابی می‌شوند. دانش‌آموزان در ۸ مولفه مانند افسردگی و اضطراب سنجیده می‌شوند و خدمات روانشناختی بلافاصله برای افراد دارای مشکل آغاز می‌شود. اگر درمان در مدرسه نتیجه ندهد، دانش‌آموزان به ۷۳۰ مرکز مشاوره ارجاع می‌شوند.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: الگوی آسیب‌ها در استان‌ها و مقاطع متفاوت است، اما عوامل خانوادگی بیشترین سهم را دارند. آموزش‌های والدین و برنامه‌های پیشگیری و مداخله نیز در مدارس اجرا می‌شود.

ابراهیمی همچنین از آموزش ۸ مهارت ارتقایی مانند خودآگاهی و مدیریت استرس خبر داد و افزود: از طریق مشاوران، دوره‌های مجازی و همسالان منتقل می‌شود. تعداد همیاران مشاور به ۱۷۰ هزار نفر رسیده است.هدف نهایی، افزایش تاب‌آوری و کاهش عوامل خطر در میان دانش‌آموزان است.

غربالگری ۸ میلیون دانش‌آموز؛ ارزیابی امسال همگانی شد
