بازیگر پیشکسوت سینما گفت: زمانه تغییر کرده است. کمدی زمان ما یک شکل دیگر بود، اکنون چیز دیگری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سعید امیرسلیمانی، بازیگر و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون درباره تغییرات ایجادشده در سلیقه مخاطبان و تحول فضای هنر‌های نمایشی گفت: زمانه تغییر کرده است. کمدی زمان ما یک شکل دیگر بود، اکنون چیز دیگری شده است. درام نیز به همین صورت دگرگون شده است. من نمی‌توانم نسخه بپیچم و بگویم کمدی باید به این شکل باشد. حتماً مردم می‌پسندند که این‌گونه استقبال می‌شود. ممکن است من هم مخالف این سبک کمدی‌ها باشم، ولی مردم می‌پسندند؛ بنابراین ذائقه مردم تغییر کرده است.

امیرسلیمانی در بخش دیگر گفت‌و‌گو به علاقه خود در عرصه بازیگری اشاره کرد و ادامه داد: وقتی آدم عاشق است و وارد این شغل می‌شود، تا آخر ادامه می‌دهد. من سن کمی ندارم، ولی وقتی نقش تازه‌ای قبول می‌کنم، زندگی تازه پیدا می‌کنم. انگار تازه متولد شده‌ام. در حال حاضر، هر کس مرا می‌بیند می‌گوید سعید حالت خوب است، بله، چون با عشق کار می‌کنم. خب وقتی من آنقدر عاشق کارم هستم، فکر می‌کنید اگر دوباره به دنیا بیایم چه خواهد شد؟