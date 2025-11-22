باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی روز گذشته خبر داد که یکی از افسران نیروی هوایی خود را به ظن همکاری اطلاعاتی با ایران دستگیر کرده است. رسانههای اسرائیلی میگویند این فرد پس از مدتی رصد امنیتی بازداشت شده و پرونده او در مرحله بازجویی قرار دارد.
در ایران نیز وزیر اطلاعات در سخنانی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «اسرائیل با یک اپیدمی نفوذ و جاسوسی برای ایران روبهرو شده و این دستگیریها نشانه ضعف ساختارهای اطلاعاتی این رژیم است.» او تأکید کرد دستگاههای اطلاعاتی ایران قدرت و اشراف گستردهای در سطح منطقه دارند.