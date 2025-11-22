باشگاه خبرنگاران جوان - دومین شب از مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها امشب (شنبه شب) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قران و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالَم خلقت اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و فرزندان ایشان برای سعادتمندی انسان‌ها بی‌بدیل است.

در ادامه این مراسم آقای محمدرضا بذری با قرائت اشعاری، در رثای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی پرداخت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری