دومین شب از مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقلاب و هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین شب از مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها امشب (شنبه شب) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قران و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالَم خلقت اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و فرزندان ایشان برای سعادتمندی انسان‌ها بی‌بدیل است.

در ادامه این مراسم آقای محمدرضا بذری با قرائت اشعاری، در رثای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی پرداخت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

برچسب ها: شهادت حضرت فاطمه (س) ، رهبر معظم انقلاب
خبرهای مرتبط
اولین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقلاب
پیام تشکر رهبر انقلاب از بانوی ملی‌پوش در مسابقات کشور‌های اسلامی
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب درپی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام صدیقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۰۱ آذر ۱۴۰۴
درود بر رهبر ایران و اسلام
۳
۳
پاسخ دادن
آتش در جنگل الیت امروز خاموش می‌شود/ هواپیمای روسیه در راه ایران
سخنگوی دولت: عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا انجام می‌شود
امیر جهانشاهی، فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
فرمانده نیروی زمینی ارتش: آماده پاسخگویی به تهدیدات هستیم
دستور دفتر رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد برای پیگیری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده
عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در‌ اجرای قانون جهش تولید مسکن
پزشکیان‌: فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران در حال شکل گیری است
روایت پزشکیان از برگزاری «نشست تصمیم»
۸ بالگرد و هواپیما‌های ایلوشن مشغول اطفای حریق الیت هستند
پشتیبانی همه‌جانبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از اهداف عالیه بسیج
آخرین اخبار
دومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقلاب
ولایتی: انتخابات عراق توطئه دشمنان را خنثی کرد
دستور رئیس‌جمهور برای تأمین اعتبار قطار‌های حومه‌ای
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین با وزیر امور خارجه
فرمانده کل ارتش: همدلی نیرو‌های مسلح، سرمایه‌ای راهبردی برای ایران است
عارف: دیپلماسی ورزشی می‌تواند حلقه وصل ملت‌ها و امت‌ها باشد
رئیس ستاد انتخابات کشور: انتخابات پیش رو شفاف و بی طرفانه خواهد بود
بخشی از ثبات ایران در محیط پرآشوب منطقه مرهون حضور بسیج است
پزشکیان قانون مصوب مجلس درمورد بانک مرکزی را برای اجرا ابلاغ کرد
پزشکیان‌: فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران در حال شکل گیری است
دیدار عراقچی با نائب‌رئیس جریان حکمت ملی عراق
آتش در جنگل الیت امروز خاموش می‌شود/ هواپیمای روسیه در راه ایران
دستور دفتر رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد برای پیگیری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده
۸ بالگرد و هواپیما‌های ایلوشن مشغول اطفای حریق الیت هستند
سخنگوی دولت: عرضه بنزین سوپر وارداتی از فردا انجام می‌شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش: آماده پاسخگویی به تهدیدات هستیم
امیر جهانشاهی، فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش
پشتیبانی همه‌جانبه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از اهداف عالیه بسیج
روایت پزشکیان از برگزاری «نشست تصمیم»
عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در‌ اجرای قانون جهش تولید مسکن
وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های دولتی از زمین‌های تحت اختیارشان دل نمی‌کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه اول آذر
تاکید عارف بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های کشور برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی
پاسخ عراقچی به دعوت همتای لبنانی برای مذاکره