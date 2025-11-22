در یکی از بدترین آدم‌ربایی‌های دسته‌جمعی در نیجریه، بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و معلم از یک مدرسه ربوده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در جریان یکی از بزرگ‌ترین آدم‌ربایی‌ها در کشور نیجریه، ۳۱۵ نفر از یک مدرسه در این کشور غرب آفریقا دزدیده شدند.

این آدم‌ربایی در یک مدرسه کاتولیک در ایالت نیجر صورت گرفته و شامل ۳۰۳ دانش‌آموز و ۱۲ معلم می‌شود. گفته شده که از این تعداد، ۸۸ دانش‌آموز در تلاش برای فرار بودند که اسیر شدند.

دولت ایالتی نیجر اعلام کرد که این مدرسه با وجود اطلاعات دریافتی مبنی بر احتمال بالای حملات، دستورالعمل تعطیلی مدارس شبانه‌روزی را نادیده گرفته است.

این سومین حادثه از این قبیل در نیجریه است که در چند روز اخیر اتفاق می‌افتد. روز دوشنبه، ۲۵ دختر دانش‌آموز از یک مدرسه شبانه‌روزی در ایالت کبی ربوده شدند، در حالی که روز چهارشنبه ۳۸ نفر توسط افراد مسلح در حمله‌ای به کلیسایی در ایالت کوارا ربوده شدند.

منبع: رویترز

برچسب ها: آدم ربایی ، نیجریه ، حمله مسلحانه
خبرهای مرتبط
خشم ترامپ از گزارش تلویزیونی او را به تهدید نیجریه واداشت
ترامپ دو غول نفتی روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار داد
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
اذعان ونس: پول، سلاح یا تحریم‌های بیشتر موجب پیروزی اوکراین نمی‌شود
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
آخرین اخبار
صدراعظم آلمان: جنگ اوکراین فقط با رضایت اروپا و کی‌یف تمام می‌شود
مقامات آمریکایی و اوکراینی در سوئیس درباره طرح صلح گفت‌و‌گو خواهند کرد
شهادت ۵ نفر در حمله رژیم صهیونیستی به شهر غزه + فیلم و تصاویر
رژیم صهیونیستی با دو موشک، روستایی در جنوب لبنان را هدف قرار داد
اوکراین طرح جدید را امضا می‌کند یا شرایط برای آن بدتر خواهد شد
مسکو: دیدار جدید پوتین و ترامپ همچنان در دستور کار است
پلیس برزیل بولسونارو را بازداشت کرد
اجلاس گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ آغاز بکار کرد
افتتاح مدرسه "جعفر برزگر" با حضور مقامات استانی و نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل
هشدار جدی صندوق نجات کودکان: افغانستان در محاصره مواد منفجره
طلای تاریخی و ۳ مدال؛ افغانستان در بازی‌های کشورهای اسلامی درخشید
تقویت همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان با امضای توافق‌های جدید در کابل
سفر مقامات طالبان به دهلی‌نو؛ هند و افغانستان رایزن بازرگانی تعیین می‌کنند
سازمان ملل ۲۹ حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری را در یک هفته ثبت کرد
مادورو اقدامات امنیتی شخصی خود را تشدید کرده است
۵۵ کشته و ۱۳ مفقود در پی سیل در مرکز ویتنام
عشق و ارادت دو ملت ایران و افغانستان همزمان با ایام فاطمی + فیلم
اذعان ونس: پول، سلاح یا تحریم‌های بیشتر موجب پیروزی اوکراین نمی‌شود
ترامپ حمایت‌های قانونی از مهاجران سومالیایی را لغو می‌کند
افراد مسلح ۲۲۷ نفر را از مدرسه‌ای در نیجریه ربودند
پولیتیکو: آمریکا معتقد است که زلنسکی به دلیل رسوایی فساد طرح ترامپ را می پذیرد
ممدانی خطاب به ترامپ: نیویورکی‌ها با جنگ‌های بی‌پایان مخالفند
ستایش ترامپ از شاهزاده سعودی: سیاست خارجی یا معامله شخصی
ترامپ: به‌زودی با مادورو گفت‌و‌گو می‌کنم
ادعای اسرائیل: قصد حمله به ایران را نداریم
هشدار پزشکان بدون مرز: بیش از ۳۰۰ شهید در غزه پس از آتش‌بس
رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه درباره اوکراین بحث خواهند کرد
پوتین: طرح صلح جدید را دریافت کرده‌ایم
سازمان ملل: حملات اسرائیل به لبنان جنایت جنگی است
توصیه پاپ به نوجوانان آمریکایی: از هوش مصنوعی برای انجام تکالیف خود استفاده نکنید!