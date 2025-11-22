باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در جریان یکی از بزرگترین آدمرباییها در کشور نیجریه، ۳۱۵ نفر از یک مدرسه در این کشور غرب آفریقا دزدیده شدند.
این آدمربایی در یک مدرسه کاتولیک در ایالت نیجر صورت گرفته و شامل ۳۰۳ دانشآموز و ۱۲ معلم میشود. گفته شده که از این تعداد، ۸۸ دانشآموز در تلاش برای فرار بودند که اسیر شدند.
دولت ایالتی نیجر اعلام کرد که این مدرسه با وجود اطلاعات دریافتی مبنی بر احتمال بالای حملات، دستورالعمل تعطیلی مدارس شبانهروزی را نادیده گرفته است.
این سومین حادثه از این قبیل در نیجریه است که در چند روز اخیر اتفاق میافتد. روز دوشنبه، ۲۵ دختر دانشآموز از یک مدرسه شبانهروزی در ایالت کبی ربوده شدند، در حالی که روز چهارشنبه ۳۸ نفر توسط افراد مسلح در حملهای به کلیسایی در ایالت کوارا ربوده شدند.
منبع: رویترز